La única pieza del caso Imelsa que absolvió a Rus y al yonqui del dinero ya es firme

La sentencia de la única pieza del caso Imelsa o caso Taula que absolvió al expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y al exgerente de Imelsa y yonqui del dinero, Marcos Benavent, entre otros, del presunto amaño del contrato del «call center» ya es firme. La sección quinta de la Audiencia de València ha declarado la firmeza judicial de la absolución de Alfonso Rus (defendido por el abogado Emilio Pérez Mora), Marcos Benavent (cuya defensa ejerce el letrado Juan Carlos Navarro) y su exsuegro y empresario de Xàtiva, Mariano López, (representando por el abogado David González Wonham), además de otros cuatro personas acusadas de presuntamente amañar el contrato del centro de llamadas tributarias de Imelsa para que recayera en la mercantil Servimun.

El auto de la sección quinta de la Audiencia de València, suscrito por los magistrados Begoña Solaz, Concepción Ceres y Sonia Alicia Chirinos (ponente) notifica a las partes que la sentencia del caso Imelsa o Taula que juzgó y absolvió la tramitación del contrato del call center se declara firme con fecha del pasado 5 de marzo. Una resolución que la sección quinta adopta después de que que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya desestimado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de esta sección de la Audiencia de València de inadmitir el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria ya que la sección quinta defiende que ha de presentarse ante el Supremo, según el auto del 18 de marzo notificado a las partes, al que ha tenido acceso Levante-EMV. Por el contrario, aún hay otra sentencia del caso Taula dictada por la sección segunda de la Audiencia de València, la de los zombis en Ciegsa e Imelsa con condenas para 19 de las 25 personas juzgadas, que remitía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la posibilidad de presentar un recurso de apelación

La sección quinta de la Audiencia de València absolvió a los siete acusados de amañar el contrato del call center o centro de llamadas de Imelsa , que se enfrentaban a penas de prisión que oscilaban entre los tres y los ocho años de cárcel. Entre los siete absueltos, además de Alfonso Rus, Marcos Benavent, y Mariano López estaban la mujer y la cuñada del empresario de Xàtiva, además de los funcionarios de la Diputación de Valencia Salvador Deusa y Ricardo de Ángel Marí. Los siete estaban acusados de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial y mercantil por adjudicar el call center en 2013 por 842.975,2 euros, a razón de 24.793,38 euros mensuales (ambas cantidades sin IVA).

La sección quinta de la Audiencia de València señalaba en su sentencia que «no hay una sola prueba que hable de instrucciones o indicaciones» para amañar el contrato adjudicado a Servimun. Los tres magistrados que enjuiciaron los hechos no vieron nada delictivo en los hechos investigados en esta pieza separada del caso Imelsa-Taula. «Alfonso Rus Terol tuvo, en el inicio del proceso, la misma intervención que pudo haber tenido cualquier otro diputado, su voto favorable a la ampliación de la encomienda de gestión vigente en ese momento; Marcos Benavent Vicedo apenas tuvo intervención, si tuvo alguna en esa fase». Y concluía que «lo mismo cabe decir del acusado Mariano López Sancho respecto al cual no se ha podido probar nada que revele que él pudo intermediar» para que el contrato se adjudicara de forma irregular a la empresa Servimun por la amistad que López tenía con el funcionario de la Diputación de Valencia y responsable del contrato, Salvador Deusa.

La sentencia también incluía un polémico párrafo en el que la ponente deslizaba una crítica nada sutil a los agentes de la Guardia Civil, la Unidad central operativa (UCO) que ejerce de auxilio policial en las investigaciones del caso Imelsa-Taula. «Aunque a la Guardia Civi todo le parece sospechoso, tanto que pague Servimun, antes de cobrar de Imelsa, como que pague el mismo día en que recibe fondos, el hecho es que salvo análisis que adolecen de un mínimo de imparcialidad, no hay una sola prueba ni indicio que permita entender que no se está ante una relación entre empresas y profesionales».

El caso Taula, con trece piezas separadas, ha cumplido diez años de instrucción con 27 condenados, 17 absueltos, 79 archivos y 54 personas que siguen investigadas.

