El abogado de Zaplana defiende que el caso Erial "ha sido un montaje desde el primer minuto»

El letrado del jefe de gabinete: «Se equivocó al aceptar dinero»

Las alusiones del abogado de Zaplana a los amigos conformados provocó que los letrados de Joaquín Barceló y Juan Francisco García intervinieran para defender su decisión de confesar. El letrado David González (Juan Francisco García) defendió la honorabilidad de su cliente, que «se equivocó al aceptar unas instrucciones y un dinero que no le correspondían, que impulsó un proceso que debió ser competitivo y no lo fue (...) Imputar a algunas personas para exonerar a otras no es honorable ni justo, porque no es cierto. Hablamos de una persona que fue presidente de la Generalitat y de un partido. Sé de lo que hablo porque hace 30 años me dediqué a eso en el mismo partido». L.B. B. València