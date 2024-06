El traslado de médicos a otros centros para garantizar la atención en verano gana peso en Sanidad

La movilidad del personal sanitario dentro de las ocho grandes macroáreas de salud será una de las medidas incluidas dentro del Plan de Vacaciones 2024. Así lo apuntó ayer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante su visita ayer al nuevo Centro de Salud de Malilla, que comenzó a funcionar este lunes. El decreto de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral, aprobado por el Consell en febrero, habilita que un profesional sanitario sea desplazado a otro centro durante un máximo de 90 días anuales dentro de su misma agrupación sanitaria interdepartamental (ASI). Esta "flexibilidad permite llevar a los facultativos donde más necesidad puede haber", explicó Mazón.

La concreción de esta y el resto de medidas del Plan de Vacaciones 2024 se conocerá hoy. Al mediodía de este martes, la conselleria de Sanidad trasladará el documento a los representantes sociales en la mesa técnica, como indica el orden del día de la mesa. El primer punto es "Información del Plan de Vacaciones 2024", aunque el departamento no ha remitido ningún documento informativo al respecto para no dar pistas, como han hecho en las últimas semanas frente a las consultas de los medios de comunicación. Además de apostar por una mayor flexibilidad en la movilidad del personal, según la información que ha trascendido, Sanidad plantearía incentivar las vacaciones fuera de los meses de verano o abrir menos consultorios auxiliares de costa durante los meses de verano.

Con relación a las vacaciones, es cierto que los médicos ya tienen repartidos los días de libranza desde hace meses porque suele ser rotatorio cada año. Pero no significa que algunos pudieran plantearse retrasarlas hasta octubre "si el incentivo es lo suficientemente atractivo a nivel económico", explican fuentes del sector a Levante-EMV. Y en cuanto al posible cierre de centros, CSIF ya avanzó hace una semana que, en la provincia de Castellón, solo está prevista la apertura de cuatro de consultorios auxiliares en la costa - el año pasado fueron 14- y, en la provincia de Valencia, algunos sindicatos temen el cierre de algunos tan importantes como el de la playa Oasis de Cullera por información difundida por el personal de cada departamento, aunque el detalle se conocerá este martes.

"Esfuerzo organizativo"

El único dato relevante, confirmado por el grupo popular en las Corts el viernes, es que el Plan de Vacaciones 2024 contará con una dotación económica de 80 millones de euros, ocho más que el del año anterior. Mazón defendió ayer que el "plan se ha preparado en tiempo y forma", a pesar de que el pasado año se presentó el 1 de junio; no fue así en 2002, cuando el anuncio se retrasó hasta finales de junio. Además, aseguró que la estrategia de Sanidad se alinea con la apuesta del Consell de "equidad sanitaria y territorial". "No por ser de una ciudad tienen más derecho que alguien que está en zona de despoblación", explicó.

No quiso perder la oportunidad de criticar al Ejecutivo central por el déficit de médicos. En primer lugar, señaló a la ministra de Sanidad, Mónica García, por no acceder a adelantar el fin de la formación de los residentes de cuarto año que, a diferencia de lo habitual, finalizarán su residencia en septiembre. Son 606 en la Comunitat Valenciana, que no estarán disponibles para contratarlos como médicos de Atención Primaria para sustituir las vacaciones de verano. Y, en segundo lugar, apuntó a la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, por no homologar a los médicos extracomunitarios. "Si el Gobierno procediera con estas dos homologaciones, podríamos estar cubriendo las necesidades sanitarias de manera mucho más rápida", afirmó. Por eso, explicó que Consell está haciendo "un esfuerzo organizativo" para compensar la inacción del Gobierno de Sánchez.

Incentivos por movilidad

La aprobación del decreto de asistencia sanitaria integral permite la movilidad no-voluntaria de los sanitarios dentro de la macroárea por un máximo de 90 días, pero ¿a cambio de qué? Hay dos opciones. Si el traslado temporal es a una de las 75 plazas consideradas como de difícil cobertura, comporta un incentivo de hasta 10.000 euros mensuales, unos 830 euros mensuales. Por el contrario, si el sanitario pasa a ocupar una plaza ordinaria, el artículo 10 del decreto 2/2024 del Consell, estipula que tendrá "derecho a todas aquellas indemnizaciones por razón del servicio que correspondan de acuerdo con la normativa vigente".

La legislación establece un pago de 0,19 euros por kilómetro en concepto de combustible, aunque la intención es que se aumente próximamente a 0,24 euros. Y, en caso de estar justificado, Sanidad abonaría hasta 37,40 euros por dietas y hasta 65,97 euros por hospedaje.

