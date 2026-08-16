Los vecinos de Bejís tras el temporal: "Ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las de las zonas más altas"

En Las Ventas de Bejís se ha vivido un auténtico infierno en apenas un par de horas. La violencia de la tormenta que este sábado ha descargado sobre el interior de Castellón ha sorprendido a los vecinos, que describen escenas de viviendas anegadas, calles convertidas en torrentes y una crecida espectacular del río Palancia.

"Esto ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las que están en las zonas más altas", relata uno de los residentes, todavía impresionado por la rapidez con la que ha entrado el agua.

Es decir, agua entrando en las casas, desagües incapaces de absorberla y residentes organizándose sobre la marcha para auxiliar a quienes se encontraban en mayores dificultades.

Las Ventas de Bejís quitando barro de las calles tras las lluvias torrenciales. / Levante EMV

Los testimonios recogidos en la zona coinciden en la extraordinaria intensidad de las precipitaciones. "No hemos recibido ningún aviso ni ninguna alerta, pero ha sido terrible. Se han inundado varias casas y, además, se ha derrumbado un murete de una vivienda hacia el campo contiguo", explica otro vecino.

La tormenta ha descargado con tal fuerza que los propios residentes han tenido que organizarse para tratar de reducir los daños. Uno de ellos asegura que llamó al 112 para comunicar lo que estaba ocurriendo, aunque afirma que durante los momentos más críticos no recibieron asistencia: "Aquí no ha venido nadie a ayudarnos".

"Hemos ido casa por casa"

Ante la entrada del agua en numerosas viviendas, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a ayudarse unos a otros: "Hemos ido casa por casa ayudando a la gente, como en la dana, con mochos y escobas para sacar el agua, que ha llegado a unos 30 centímetros", explica una residente de Las Ventas.

El temporal pilló por sorpresa a buena parte del núcleo y obligó a los vecinos a emplearse a fondo para desatascar desagües, retirar agua de las viviendas y tratar de impedir que continuara entrando desde las calles. "Ha granizado y ha diluviado una bestialidad durante dos horas", resume otro de los afectados.

La combinación de lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento ha convertido en cuestión de minutos algunas zonas de Las Ventas en auténticos ríos de agua. Incluso viviendas situadas en puntos que los residentes consideran menos expuestos han sufrido inundaciones, según los mismos testimonios.

Crecida del río Palancia

Otro de los efectos más llamativos del temporal ha sido también la rápida crecida del río Palancia a su paso por la parte baja de Bejís, ya que los vecinos han contemplado cómo el cauce aumentaba de manera muy notable en poco tiempo como consecuencia de la enorme cantidad de agua descargada sobre los barrancos de la zona.

La situación ha generado especial inquietud entre los residentes después de una tarde en la que la precipitación se ha concentrado en un espacio de tiempo extremadamente corto.

La rápida crecida del río Palancia, este sábado a su paso por Bejís / Levante EMV

122,8 litros en una hora

El temporal dejó este sábado registros extraordinarios en el interior de Castellón, en una jornada marcada por el aviso naranja y por una tormenta de intensidad torrencial muy focalizada entre Bejís, Torás y Teresa.

Uno de los puntos más castigados fue precisamente Bejís, donde acumularon 186,2 litros por metro cuadrado entre las 15.00 y las 17.30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La cifra más extraordinaria se produjo entre las 16.00 y las 17.00 horas: 122,8 litros por metro cuadrado en apenas sesenta minutos, coincidiendo con el momento de máxima intensidad de la tormenta.

El episodio ha estado acompañado además de violentísimas rachas de viento, con un máximo de 101 kilómetros por hora registrado a las 16.20 horas.

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Cuando ha comenzado a remitir la tormenta, ha llegado el momento de comprobar los daños y retirar el agua y el barro. Pero en apenas dos horas, la tarde del 15 de agosto se convirtió en una emergencia que muchos de ellos comparan, por las imágenes vividas, con las escenas de la dana.