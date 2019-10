Dos cocineros de Carcaixent y la Canyada, campeones de España de pizza

No es necesario nacer en Nápoles para elaborar las mejores pizzas. Eso es algo que el carcagentino Xavier Borrás demostró en el Campeonato de España de Pizza por Pasión celebrado en Granada, uno de los eventos más importantes del sector en el país. Su elaboración, que combinaba sabores valencianos con italianos, le valió el primer puesto del concurso en la categoría de Presentación, una hazaña que ha estado a punto de conseguir en otras ocasiones pero que siempre se le había resistido.

El certamen reunió a 60 pizzeros de diferentes rincones del país, que compitieron en siete modalidades de su elección. Xavier Borrás lo hizo en las categorías Clásica y Presentación. «Sabía que si me centraba en esas categorías podía llegar a ganar el concurso», reconoció ayer a Levante-EMV. Su pizza fue la mejor.

El pizzero de Carcaixent preparó un producto exquisito a la par que bien decorado, ya que eso es lo que se prioriza en la categoría de Presentación. «Para decorar la plizza me inspiré en la Alhambra, ya que el concurso se celebraba en Granada. Para elaborar la pizza quise preprar un producto gourmet».

En tercera posición, logró tambiñen pódium Marco Bianchi, que trabaja en un establecimiento de la Canyada, con una reinterpretación de la clásica cuatro quesos, combinando seis texturas diferentes de queso con mermelada de uva, polvo de nueces y perlas de granada. Una propuesta innovadora con base de mozzarella, queso gallego de O Cebreiro, mousse de requesón, gorgonzola rallado, espuma de queso azul y crujiente de Idiazábal. Todo, sobre una masa que requiere de 48 horas de fermentación y otras 24 horas más de maduración para que esté en su punto perfecto.