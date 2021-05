Mas Camarena y Torre en Conill tiran de la elevada renta per cápita de Bétera

El análisis exhaustivo que cada año realiza el Instituto Nacional de Estadística respecto a los Indicadores Urbanos de 2020 en municipios con más de 20.000 habitantes. Allí, con un claro liderazgo de municipios madrileños a escala nacional, es Bétera el primer municipio valenciano que aparece en el listado de renta per cápita, en el puesto 38 de España. Sin embargo, es el líder absoluto de la C. Valenciana con 14.459,28 euros por habitante gracias a los casi 7.000 habitantes de las urbanizaciones Mas Camarena y Torre en Conill, cuyos residentes tienen un poder adquisitivo alto. «Es un orgullo», apuntó ayer la alcaldesa, Elia Verdevío, quien aseguró que se trata de urbanizaciones «en constante crecimiento». No solo Bétera aparece en el listado, ya que entre los diez primeros municipios con más renta hay otras dos localidades del Camp de Túria: Riba-roja (11.864,71 euros) y La Pobla de Vallbona (11.599,23 euros).

Las tres tienen en común el elevado número de urbanizaciones que se encuentran dentro del término municipal. En el caso de Riba-roja son 12 los núcleos diseminados de población además del casco urbano. El perfil de los residentes incluye todo tipo de personas con profesiones liberales además de personal funcionario, como explicó el propio alcalde Robert Raga.

Tanto Bétera, Riba-roja y La Pobla de Vallbona aseguran que las personas residentes «buscan tener una mejor calidad de vida», como apuntó Verdevío, y destacó los parajes naturales próximos, la oferta educativa pública y privada y una buena movilidad urbana que les conecta con València. Lo mismo en Riba-roja de Túria, con unas cualidades similares a Bétera ya que son municipios que recogen «gente de València que quiere residir en el área metropolitana», como señaló Raga.

En este sentido, resaltó que la pandemia ha incrementado el interés por residir en el municipio y se ha notado en las cifras. De hecho, Riba-roja de Túria es el municipio que más crece de la C. Valenciana, «gracias a la cantidad de servicios públicos que ofrecemos a los habitantes», apuntó Raga.

Verdevío aseguró que más allá de contar con una renta muy alta, el consistorio quiere centrarse en viviendas a las que los jóvenes puedan acceder, así como las sociales para los que peor lo estén pasando en el municipio. «Sabemos que una mayor inversión en vivienda social y juvenil reforzará a estos dos sectores poblacionales para disponer mayor oferta habitacional en Bétera», apuntó.

En este sentido, el alcalde de La Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, explicó que en su municipio los precios de la vivienda «todavía no son prohibitivos», y afecta a los jóvenes aunque no de forma especial, ya que el problema es «en general, sin trabajo, con sueldos bajos y sin estabilidad».

La Pobla de Vallbona es la más joven: más menores y una edad media inferior

El Instituto Nacional de Estadística analizó la renta per cápita de los municipios de más de 20.000 habitantes, pero también sus características: de las tres localidades del Camp de Túria más acaudaladas, es La Pobla de Vallbona la que más niños y niñas de entre 0 y 14 años tiene, un 18,3%, por encima de Bétera (17,5 %) y de Riba-roja de Túria (16,5 %). La población más joven también queda patente en la edad media de cada población, ya que es también La Pobla de Vallbona la que tiene una edad media de población más baja que el resto: 41 años. No se aleja de Riba-roja (42,2 años) y de Bétera (42,7), como tampoco presentan datos muy distantes en cuanto al número de personas mayores. En Bétera, el 14,2 % de la población tiene más de 65 años, en Riba-roja de Túria son el 13 % y en La Pobla de Vallbona los más mayores suponen el 12 % del total de residentes en el municipio.