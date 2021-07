Francis Montesinos diseña las camisetas de Les Alfàbegues de Bétera en esta edición que se celebra "Amb el cor"

Este año tampoco podrán salir a la calle Les Alfàbegues. Sin embargo, eso no significa que vayan a pasar desapercibidas o caer en el olvido: el Ayuntamiento de Bétera se han propuesto el firme compromiso de celebrarlas con el corazón. Ese es el lema: "Enguany, les Festes de Bétera amb el cor", y así lo están llevando a cabo. Primero, con el reparto de semillas de albahaca entre vecinos y vecinas para que el olor tan característico estuviera este año en casa. Ahora, las tradicionales camisetas que residentes y mayorales visten cada 15 de agosto corren a cargo del ayuntamiento con la colaboración del diseñador Francis Montesinos.

Así, con su particular visión de la moda y el arte, Montesinos ha presentado esta mañana junto a la alcaldesa Elia Verdevío la camiseta que celebra estas fiestas calificadas como de Interés Autonómico con proyección nacional. El acto se ha celebrado en la Ermita del Calvario, donde Verdevío ha señalado que no tener fiestas "no significa no vivirlas; significa hacerlo desde el corazón y ahora más que nunca desde la prudencia y el sentido común. Sentirlas como cuando las vivimos, con alegría, felicidad, color, coets, aroma de somni, albaes, y mucho confeti. Y eso ha sido posible gracias a Francis Montesinos que ha plasmado a la perfección nuestras tradiciones, costumbres e historia en una prenda con un gran significado para Bétera".

De hecho, el estampado creado por Montesinos no solo decorará camisetas, si no que ya se han presentado otras alternativas como mascarillas, abanicos y camisas. Su seña de identidad, el color y la sofisticación en los diseños, ha quedado plasmado en el estampado que dibuja las propias plantas de albahaca así como hortensias, limones, amapolas y coets y femelletes.

La situación sanitaria actual impide la celebración de estas fiestas tal y como las conocemos pero no impide lucir estas camisas que han sido confeccionadas para las Obreres i Majorals. “Es una manera de agradecerles el esfuerzo que están haciendo, de apoyarlos y de decirles, una vez más, que el Ayuntamiento también está aquí para mantener la ilusión por las Fiestas de 2022 que, sin lugar a duda, serán unas grandes Fiestas en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció”, ha indicado el concejal de Fiestas Manu Pérez.

Exposición: 50 años. Valencia, Seda y Fuego

Al finalizar la presentación, los asistentes se han desplazado hasta el edificio del antiguo Ayuntamiento donde les aguardaba otra sorpresa: la inauguración de la exposición de Francis Montesinos “50 años. Valencia, Seda y Fuego”. Una exposición que ha transportado a los allí presentes a los desfiles de moda más importantes en los que ha participado Montesinos por medio mundo y que desde hoy y hasta el próximo 22 de agosto se podrá visitar gratuitamente de lunes a viernes en horario de 18:30h a 20:30h.

“Mi vida, mi carrera, mi esencia está en esta exposición que desde hoy también lleva un pedacito de Bétera tras el diseño y la confección de esta camisa”, ha señalado Francis Montesinos, a quien la Alcaldesa de Bétera, ha querido agradecer “su trabajo, alegría y empeño por ayudarnos a mantener viva la ilusión por nuestras fiestas” a las que, sin dudarlo, ha invitado al modisto valenciano el próximo año.