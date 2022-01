El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha emitido un dictamen en el que concluye que, en caso de que las previsiones recogidas en el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Túria (PORN) que entró en vigor el pasado mes de agosto resultaran incompatibles con la ejecución de la Variante Sur de Pedralba, la Diputació de València tendrá que desistir del proyecto. Y es que, según determina el órgano consultivo, a pesar de que la obra cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y vigente hasta octubre de 2022, ésta se resolvió atendiendo a una legalidad ambiental que no es la actual, y por lo tanto no sería válida. De este modo, se despeja la duda sobre si lo previsto en el PORN afectaba o no a la carretera de Pedralba.

No obstante, el CJCCV deja la responsabilidad de la decisión a la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, que será quien tenga que confirmar de manera definitiva si el proyecto es conforme o no con el contenido del citado PORN. En este sentido, el presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ya solicitó el pasado mes de octubre un informe al departamento dirigido por la consellera Mireia Mollà aclarando dicha cuestión. Sin embargo, a día de hoy la corporación no ha recibido respuesta alguna, lo cual llama la atención del propio órgano consultivo de la Generalitat, que reclama la emisión de dicho informe. Previamente a esa solicitud, la Diputació ha requerido hasta en tres ocasiones informes para saber si podía seguir adelante o no con la ejecución de la variante, todas ellas sin respuesta. La institución provincial, que siempre ha tenido voluntad de llevar a cabo el proyecto para resolver un problema de seguridad en Pedralba, ha querido en todo momento asegurarse de que la actuación cumplía con la legalidad vigente, y por ello ha mantenido la cautela ante la ausencia del informe favorable reclamado insistentemente a la Conselleria, tras el dictamen del CJCCV de abril de 2021, que refrendó la legalidad de la obra e instó a esperar a la aprobación del nuevo PORN para aclarar unos términos que no deja claros el documento. La falta de concreción al respecto se derivaba de que el actual PORN no dispone de ninguna disposición transitoria ni hace ninguna referencia en su articulado a la situación que se produce con las Declaraciones de Impacto Ambiental emitidas con anterioridad a su entrada en vigor, como era el caso de la DIA correspondiente a la Variante Sur de Pedralba. Con la nueva resolución del CJCCV, que lamenta la ausencia de un régimen transitorio en el documento elaborado por la Conselleria, queda aclarado que habrá que tener en cuenta la nueva legislación medioambiental. Antecedentes El proyecto de la nueva carretera de Pedralba, que tiene el objetivo de desviar los 3.000 vehículos diarios que atraviesan el municipio y dar respuesta a una reivindicación histórica de las vecinas y vecinos de la localidad, se aprobó en el pleno provincial en noviembre de 2014. En 2016 se tuvo que suspender cautelarmente durante tres años en espera del nuevo PORN del Túria. Una vez levantada la suspensión, en 2019 la Diputació retomó el proceso tras informar a la Conselleria, que extendió la vigencia de la DIA del proyecto hasta octubre de 2022. El pasado mes de octubre, tras el dictamen del CJCCV de abril de 2021 y la aprobación definitiva del PORN en agosto, el presidente Toni Gaspar solicitó a la consellera de Medio Ambiente que confirmara si la Declaración de Impacto Ambiental de la Variante Sur de Pedralba sigue vigente tras la aprobación del nuevo PORN del Turia, una petición sin respuesta hasta el momento.