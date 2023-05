L’Ajuntament de Vilamarxant treballa de manera compromesa per a millorar el reciclatge al municipi. La instauració de nous sistemes de recollida de fem serà una realitat en la localitat del Camp de Túria en els pròxims mesos. I es que a partir d’estiu entrarà en vigor el nou contracte de residus a Vilamarxant on s’establirà la recollida de residus i orgànica i els nous serveis de recollida de plàstic, cartró, vidre al casc urbà.

Amb esta iniciativa, els carrers estaran nets de contenidors i el 50 % de residus que es recolliran al poble seran reciclats, el que suposarà un estalvi en el rebut dels veïns de Vilamarxant. Uns veïns que ja compten amb un servei modern, actualitzat i sostenible de contenidors, com és el nou ecoparc de proximitat del Consorci València Interior situat a la Replaça.

Estos nous contenidors, que ajuden a mitigar el canvi climàtic i afavoreixen a la correcta separació, donen servei a Vilamarxant per a poder depositar determinats residus com piles, bombetes, bateries, olis comestibles, roba o calçat a qualsevol hora i, al mateix temps, acumular punts i bonificacions en la taxa tractament anual gràcies a l’eina «El meu Compte Ambiental».

Amb actuacions com estes, junt a la implantació de compostadors als domicilis per als veïns de les urbanitzacions que així ho desitgen, des de l’Ajuntament de Vilamarxant, i de la mà dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, continuen donant suport i difusió a diverses accions d’educació ambiental, conscienciació i sensibilització per a tota la població de cara a un futur més sostenible.