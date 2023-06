El PP gobernará en Gàtova por primera vez en su historia. Lo hará de una forma algo rocambolesca: su alcalde es exdiputado de Ciudadanos, ahora primer munícipe por el PP pero gracias al apoyo en la investidura del PSPV-PSOE.

La carambola es cumplicada pero lo cierto es que Salmerón ha dado la vuelta al último mandato, liderado por Contigo y el exalcalde Manolo Martínez. El PP obtuvo tres ediles -no lograron ninguno en 2019- los mismos que Contigo, y solo la concejal del PSPV podía desempatar. Lo ha hecho apoyando a los populares, dejando a Contigo en la oposición, así como al PSPV, que no formará parte del ejecutivo.

El nuevo alcalde ha asegurado un gobierno "a pie de calle y con la puerta abierta para todos los gatoveros, porque entre todos vamos a traer a nuestro municipio el impulso que necesita”.

“Voy a trabajar desde el primer día para que Gátova sea tenida en cuenta por todos y reciba la financiación que necesita para tener mejores servicios de movilidad, sanidad y las infraestructuras que son imprescindibles para estar conectados y que nuestros ciudadanos puedan desplazarse con normalidad”, ha afirmado Salmerón.

Jesús Salmerón ha querido agradecer “el apoyo de los vecinos de Gátova para hacer que hayamos pasado de cero a tres concejales, los cuales hacen posible que el cambio se produzca en nuestro pueblo”. Y es que el Partido Popular ha recibido el 38,85% de los votos, lo que nos confirma como alternativa a quien hasta la fecha nos ha gobernado y que pasa desde hoy a la oposición’’.

“Gátova necesitaba un cambio tras ocho años de un gobierno que no ha escuchado a los vecinos”, ha indicado Salmerón, quien apuesta “por un gobierno en el que mantendremos un proceso de escucha permanente, donde todos los componentes del mismo queremos que todos los gatoveros vengan a expresarnos sus reivindicaciones, porque nadie mejor que ellos sabe lo que Gátova necesita. Un Ayuntamiento amable y abierto no solo a los vecinos, sino también a los concejales de la oposición, algo, que hasta la fecha no ha ocurrido’’.

La despoblación es un problema que afecta a Gátova como a otros muchos municipios de interior, un problema que es más común en la España de interior pero que cada vez más se encuentra en localidades de la Comunitat Valenciana. “Quiero que los vecinos tengan cubiertas todas sus necesidades para que no se vean forzados a irse del pueblo, y ofrecerles las infraestructuras y servicios que necesitan para, incluso si trabajan en ciudades de nuestro entorno, puedan mantener su residencia con nosotros”. Pero,además, Salmerón quiere “que Gátova sea un destino para muchos ciudadanos que se han marchado y puedan regresar, pero también para otros muchos que puedan ser nuevos vecinos de nuestro precioso pueblo en el futuro, a poder ser en un futuro inmediato’’.

“Contamos con un gobierno autonómico comprometido, ya que Carlos Mazón, nuevo president de la Generalitat Valenciana, lo será de todos los ciudadanos de esta Comunidad, también de los gatoveros, por lo que Gátova tendrá cubiertas pronto las necesidades que urge solucionar como un centro de día, más horas de médicos y solucionar el tema del agua, entre otras reivincidaciones”, ha aseverado Salmerón. “Vamos a pasar de estar aislados y marginados por la Generalitat Valenciana como consecuencia del poco peso del anterior Ayuntamiento a ser un pueblo importante, con hilo directo con la Generalitat Valenciana y las diferentes Consellerias”, ha afirmado Jesús Salmerón, quien recuerda que, en su anterior etapa como diputado en Les Corts, luchó por mejorar la CV-25 y “conseguí arrancar 1.050,000 euros para la carretera este año, pero os aseguro que seguiré peleando muchas más cosas desde la alcaldía, lo que nos toque como pueblo y más‘’.

Salmerón ha concluido anunciando que “a partir dehoy empieza el cambio en Gátova. Seremos el Ayuntamiento de todos, comprometidos con el pueblo y sus vecinos, ya que juntos, tenemos por delante cuatro años muy ilusionantes para hacer de Gátova todo un ejemplo de buena gestión y progreso”.