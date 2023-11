El viaje institucional organizado la semana pasada donde representantes políticos de los municipios del Camp de Túria viajaron a Bruselas para conocer el funcionamiento de las instituciones europeas ha dejado un sabor agridulce. La sintonía entre alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de PP, PSPV, Compromís y Vox ha sido total, pero un pequeño encontronazo ha enturbiado y disgustado a los políticos de la izquierda. El viaje, promovido por el Ayuntamiento de Benaguasil a través de fondos europeos y de la mano del eurodiputado del PP José Manuel García Margallo, no debía tener color político, pero la intervención del exministro ha molestado a PSPV y Compromís.

Uno de los actos ineludibles del viaje para ser plenamente financiado era mantener una reunión con un representante del parlamento, donde debía contar el funcionamiento de esta gran institución que tan lejos y cerca está del localismo. Así, Margallo tomó la palabra frente a los 19 representantes del Camp de Túria además de otro grupo de munícipes de otra parte de España, y el inicio no fue del gusto de todos, ya que en su arranque cargó contra el pacto recién sellado entonces entre el PSOE y Junts per Catalunya. Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, el exministro comparó la ley "con el golpe de Estado del 23F" y "con los atentados de ETA", además de ser "la ruptura del Estado de Derecho". Un argumentario que ha usado el PP a lo largo de estas semanas desde que se supo del pacto y que no sentó bien a los seis representantes del PSPV y a los dos de Compromís.

Tanto es así que tres de ellos abandonaron la reunión tras haber pedido la palabra para mostrar su disgusto, donde se le dijo a Margallo "que no estaba siendo respetuoso y que no estábamos de acuerdo" con lo que estaba diciendo, ya que atacaba directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidente también del partido del que formaban parte.

Las mismas fuentes aseguran que Margalló interrumpió a la persona que intervenía expresando su malestar, lo que provocó que abanonaran la sala. Allí, una persona del equipo del eurodiputado les recordó que la presencia en esa reunión era obligatoria para poder percibir los fondos que sufragaban ese viaje, por lo que negociaron que entrarían cuando terminara su intervención política y comenzara la institucional.

Dicho y hecho. Cuando terminó el encuentro, los socialistas volvieron a pedir la palabra para explicar por qué habían reaccionado así, y subrayaron que si consideraban que la norma era "anticonstitucional", sería el Tribunal Constitucional quien lo diría, no un político, en representación del Parlamento Europeo, en el marco de un viaje institucional y de todas las ideologías políticas.

Los representantes de izquierda del Camp de Túria consideran que el viaje ha ido sobre ruedas y ha prevalecido la sintonía personal entre todos los munícipes, más allá de los partidos a los que pertenecen, porque "nos une nuestra cultura municipal, y podemos discrepar en lo político, pero siempre desde el respeto". "Hasta había personas del PP que reconocieron que estaba fuera de lugar, que fue un momento violento", señalan las mismas fuentes.