Más de 400 personas participarán en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que se celebrará este viernes, 5 de enero, en Llíria. El desfile real con Melchor, Gaspar y Baltasar saldrá a las 17.30 horas desde la calle Pla de l’Arc.

En su recorrido por las principales calles de la localidad hasta la plaza Major, donde Sus Majestades de Oriente serán recibidos por la corporación municipal, se repartirán 600 kilos de caramelos y 10.000 de monedas de chocolate.

La comitiva estará formada por las carrozas de los reyes, grupos de animación, baile y música.

Gran número de entidades participantes

La cabalgata, organizada por la Concejalía de Fiestas, contará con la participación de la Cofradía de la Virgen del Remedio y de la Santísima Trinidad, la Archicofradía de la Corte de María, la Parroquia de María Madre, las bandas juveniles de la Unió Musical y de la Primitiva, la Penya Arre, la Escuela Municipal de Danza, el grupo de danza Al-Hilal, el Grup de Danses “El Tossal”, los clubes de patinaje Edeta y Llíria, los grupos de tabal i dolçaina Colla Pastrana y Camp de Túria, la batucada PerkuValencia, el grupo de animación Ardentia Mágica, así como la Junta Local Fallera junto a las seis comisiones de la localidad Plaça Pedralba, Avinguda dels Furs, Alpelic, Plaça Major, Pla de l’Arc, y Colón-San Vicente de Paúl.

Calles cortadas

Estará prohibido el estacionamiento en las calles afectadas por el recorrido, excepto la del Pla de l’Arc, desde tres horas antes del inicio del acto. Además, la plaza Major estará cortada al tráfico desde las 15.30 horas.

Este es el itinerario donde se producirán los cortes de circulación: C/ Pla de l'Arc, C/ Sant Vicent Ferrer, P/ Partidors, C/ Llibertat, P/ General Santes, C/ Sant Francesc, C/ Abriat Cantó, C/ Metge Miquel Pérez, P/ General Santes, C/ Llibertat, P/ Partidors, P/ 9 d'Octubre, P/ Major.