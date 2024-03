Los usuarios del metro piden que tras las obras de la L2 aumente la frecuencia a 12 minutos

La Asociación Vecinal de la Canyada y la Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna, l’Eliana i San Antonio Benagéber han pedido a Alfonso Novo, gerente de FGV, un compromiso claro y firme con la puesta en marcha de las frecuencias de 12 minutos de Paterna a l’Eliana cuando acaben las obras de duplicación de las vías. Alfonso Novo explicó a las dos entidades en una entrevista que no había presupuesto para poner en marcha las frecuencias después de acabar las obras, ya que hacía falta instalar dispositivos electrónicos y medidas de seguridad que no estaban presupuestadas, y no sabía si lo estarían para 2025. Tampoco informó sobre si se ampliaría la plantilla para atender las frecuencias de 12 minutos.

Cuando FGV ha informado que interrumpirá el tráfico de trenes para acabar las obras de duplicación de las vías y construcción del apeadero de la Fuente del Jarro, no habla en ningún momento que el fin de las obras inaugurará las nuevas frecuencias de 12 minutos, por lo previsiblemente continuaremos con unas frecuencias de 30 minutos entre semana y 40 minutos los fines de semana pese a tener unas obras acabadas que permitirían unas frecuencias dignas tras tantos años de marginación y abandono.

Las dos asociaciones afirman que “ahora hay mucha más afluencia de pasajeros por la gratuidad para jóvenes, tarifas más baratas y tarifas especiales para la gente mayor, lo que nos parece positivo y necesario, pero esto no se corresponde con unas mejores frecuencias. Pensemos que en Madrid y Barcelona las poblaciones alejadas de la capital entre 10 y 20 quilómetros tienen unas frecuencias de 10-12 minutos”.

Más franjas de 15 minutos

Por otra parte, las entidades han planteado a Novo que hasta que se pongan en marcha las frecuencias de 12 minutos, se amplíen las franjas horarias de 15 minutos, que se redujeron en 2011 y no se han vuelto a ampliar desde entonces. Eso sería posible ya, pero Novo ha comunicado que existen otras prioridades en otras líneas y que FGV no lo ha previsto. En ese sentido, las entidades han manifestado su perplejidad porque si FGV está acometiendo una obra importantísima por un valor de 5,7 millones de euros es porque considera imprescindible aumentar las frecuencias en esta línea, y cuando se les plantea que amplíen los intervalos de 15 minutos dan un no por respuesta.

“Esta negativa no hace más que aumentar nuestra desconfianza. Los responsables de las obras nos han comunicado que las acabarán, como máximo, el mes de junio. Vamos a estar muy pendientes y vamos a continuar exigiendo a FGV la inversión necesaria para garantizar los 12 minutos, así como la ampliación de las franjas de 15 minutos actuales hasta que se materialicen las frecuencias de 12 minutos necesarias”, han concluido desde las dos entidades.

