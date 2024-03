Las obras de la L2 dejan once días sin metro a los trabajadores de Fuente del Jarro

Los miles de trabajadores de Fuente del Jarro no podrán usar el metro para ir a su lugar de trabajo durante once días desde el próximo jueves 28 de marzo, al verse afectados por las obras de mejora en la Línea 2 de Metrovalencia. Así lo advierte FGV a sus usuarios a través de la aplicación, en la que especifica que el servicio se verá mermado durante once días entre las estaciones de Paterna y Llíria, incluida Fuente del Jarro y una decena de urbanizaciones, lo que afecta directamentea másde 82.000 viajeros.

Para ello se ha dispuesto un autobús que hará la ruta en los mismos horarios que el metro, con la salvedad de que no habrá servicio nocturno mientras duren las obras. El metro solo llegará hasta Paterna, la última estación activa durante estos días, pero sin embargo no parará en las estaciones de La Vallesa y el Clot, también en término paternero. Tampoco parará en Entrepins, Montesol y Fondo de Benaguasil, que no tendrán servicio y tendrán que desplazarse a l'Eliana o a Llíria para poder utilizar los autobuses que irán con destino a Paterna, donde el metro funcionará con normalidad.

El reciente estrenado apeadero de La Vallesa se queda sin servicio once días. / L-EMV

El autobús sí hará la ruta entre los municipios de l'Eliana, la Pobla de Vallbona y Llíria. En concreto, seegún se especifica en la incidencia registrada en Metrovalencia, habrá cuatro rutas: 1A entre Paterna y l'Eliana, 1B entre l'Eliana y Paterna, 2A entre Paterna a Llíria y 2B entre Llíria y Paterna.

Transbordo

Especifican que los viajeros con origen en Santa Rita, Fuente del Jarro o La Canyada que quieran continuar viaje hacia Llíria, deben transbordar al BUS 2A en L’Eliana.

Mientras, las personas procedentes de Llíria, Benaguasil, La Pobla de Vallbona o Gallipont-Torre del Virrei que quieran ir a Santa Rita, Fuente del Jarro o La Canyada, deben transbordar al BUS 1B en L’Eliana.

Vacaciones escolares

FGV explica que las fechas de la realización de los trabajos se han elegido "por tratarse del periodo vacacional de Semana Santa, en el que existen más días festivos y no hay clases en colegios, institutos y universidades, lo que supone un menor movimiento de usuarios", pese a que vaya a haber gente que se verá afectada, sobre todo los trabajadores del polígono,ya que hay vaciones escolares pero no laborales..

Duplicar las vías en Fuente del Jarro

Las obras de mejora tratan de duplicar el tramo de vía existente desde el apeadero de Fuente del Jarro hasta las inmediaciones de la A-7 donde se prevé otro apeadero, situado a unos 800 metros del polígono y en dirección a Llíria. Incluirá paso entre andenes, rampas, escaleras y cerramientos así como máquinas expendedoras, videovigilancia y teleindicadores.

Paso inferior

Como parte de este proyecto se ha incorporado también un paso inferior peatonal adosado al nuevo apeadero como paso de cruce entre andenes para los usuarios. Este paso inferior estará habilitado para facilitar el acceso, peatonal y en bicicleta, desde ambos lados del polígono industrial.

La instalación tendrá unas dimensiones de 12 metros de largo y 3 de ancho y estará señalizada para garantizar un acceso seguro y organizado a los andenes. Se podrá acceder al paso inferior desde las escaleras y rampas de los andenes (habilitadas para bicicletas y Personas de Movilidad Reducida) y en ambos sentidos de la calle.

La actuación cuenta con un presupuesto de unos 6,5 millones de euros, IVA incluido, y está financiada por Fondos Europeos, a través de los fondos REACT-EU del Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.

Estas mejoras forman parte del Plan de Movilidad del área industrial Fuente del Jarro que presentó el Ayuntamientode Paterna principios de año, y que conllevan una inversión de 40 millones de euros en 10 años, con más de 30 acciones previstas para impulsar el transporte público como forma habitual para trasladarse al área industrial.