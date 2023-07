¿Cómo se siente dos semanas después de ser nombrado alcalde?

Hemos arrancado con muchas ganas, con mucha fuerza e ilusión. Somos diez concejales del PP los que estamos en el equipo de gobierno, de un total de 17, y estamos todos metidos en los despachos desde primera hora para ponernos al día de la situación y los problemas.

¿Qué problemas se ha encontrado ya?

El principal es que cogemos el presupuesto muy apurado, con obras empezadas, como la Plaza de Toros, que queremos terminarla para que esté lista en septiembre y necesitamos más personal. El Teatro Rambal, que debería estar el 26 de agosto. Nos queda el centro de servicios sociales por inaugurar y hay muchas obras que están un poco paradas, como en las Cuevas con el centro médico.

¿Y respecto al presupuesto?

Aún estamos viendo partidas y si nos tenemos que ajustar en algunas un poco más, lo veremos, pero Festejos por ejemplo está bastante avanzado. Estamos ubicándonos y viendo cómo lo terminamos, ahora estamos con los preparativos de la Vuelta Ciclista que llega el 1 de septiembre y sale de Utiel a Oliva.

Usted ha logrado un vuelco electoral respecto al PSOE, con diez ediles respecto a los siete de los socialistas. ¿A qué cree que se debe?

A la seriedad que hemos aportado desde el PP, a la gestión que los ciudadanos creen que podemos hacer y al conocimiento de las personas candidatas que éramos. Somos un equipo trabajador, donde hay un equilibrio entre experiencia y juventud, algunos inexpertos pero conocidos en Utiel y con muchas ganas de trabajar. Tenemos gente que palpa el día a día porque están en la empresa, son autónomos, agricultores, ganaderos, sanitarios, maestros, funcionarios… Un poco de todo. Además, tienen conocimiento de las aldeas, a las que tenemos que cuidar y potenciar porque son una parte importante de Utiel. Conocemos la ruralidad, somos una ciudad de interior y hay que potenciar el turismo, que lo llevamos en el programa. Si algo podemos ofertar desde Utiel es nuestro sector más importante, la gastronomía y el vitivinícola, además del patrimonio que tenemos que explotar.

Usted pasó por la política como concejal en el mandato de 2011. ¿Qué Utiel dejó y cuál se ha encontrado ahora?

La situación era muy complicada cuando llegué al ayuntamiento porque todos los consistorios debían facturas, los autónomos no cobraban y las empresas tampoco. Se hicieron ajustes y al cabo de un año y medio el ayuntamiento estaba saneado. Se volvió a pagar a 30 o 60 días a los proveedores, un tiempo récord en aquel momento. Todas aquellas medidas de entonces dieron como fruto que estos años el ayuntamiento haya funcionado. Me lo he encontrado parecido por la gente que trabaja en él, pero muy sobrecargado.

¿Y respecto al pueblo?

La población es muy distinta. Utiel lentamente va languideciendo y eso es lo que tenemos que revertir entre todos, necesitamos un impulso desde las administraciones, de la Generalitat y la Diputación, no solo la local. Somos el último reducto de la Comunitat Valenciana, o el primero, porque también somos la puerta de entrada y un escaparate, somos un punto estratégico muy bueno que hay que potenciar. Pero hemos entrado en una dinámica de perder población, de envejcecer y de que los jóvenes no tengan salida. Ahora además nos enteramos que el SAMU se convierte en un SVB, sin médico, en un lugar con muchísimas personas mayores. Hasta que no nos demos cuenta de las necesidades de las poblaciones, no podemos hacer resurgir al interior.

¿Por qué ha languidecido?

Por la carencia de servicios, todo lleva a los mismo. Falta gente joven, desparecen de aquí si no hay empresas ni inversiones, tampoco hay explotación turística y por tanto la hostelería no va. Es una rueda, hay que frenarla y empezar a darle la vuelta. Impulsar el turismo, la cultura, promocionar la ciudad, la gastronomía y el vino. Es un conjunto y todo debe funcionar.

¿Podrían ser esos sus retos a largo plazo?

Sí. El turismo, la cultura, el ocio y la gastronomía, todo va junto. Pretendemos también ayudar y dar beneficios fiscales a los jóvenes para que no se tengan que ir ni desplazar, y si se van, que puedan volver los fines de semana y tengan opciones. También ofrecer ventajas fiscales a empresas y autónomos para que tengan un aliciente y se instalen aquí, tenemos una batería de medidas para crear empleo. Es un conjunto de acciones para darle la vuelta porque perdemos población. Estamos en 11.500 habitantes, pero cuando yo era más joven estábamos en 15.000 personas. Se han ido perdiendo y hay que potenciar a la gente que venga aquí y pueda teletrabajar, que no tengan que marcharse. Acercar las aldeas a Utiel con medios de transporte y que Utiel esté mejor conectada con Valencia, con el Ave pero también que el tren convencional sea un tren, no uno de hace cien años.

En este sentido… ¿Permanecerán en la plataforma para que vuelva el tren a Madrid?

Claro. Ahora mismo, la aldea de las Cuevas y Camporrobles no tienen servicio ni conexión con Cuenca, que es la zona tradicional vinculada a Utiel. Estos municipios de interior no pueden dejar de tener servicios, si se suprime linea férrea pero no hay sustituto, no hay alternativas. El Ave no lo sustituye, a esta zona le hace falta un tren pero de verdad, no puede ser que de València a Buñol haya 30 minutos y hasta Utiel una hora y media.

¿Cómo va a ser la relación entre el casco urbano y las aldeas?

Tenemos cinco aldeas y tenemos urbanizaciones, y la sensación que han tenido siempre durante años ha sido de alejamiento, de que al núcleo urbano les ha olvidado. Queremos revertir esa situación, que seamos un municipio donde todos tengan los mismos servicios y no que al vivir a 10 kilómetros del centro tengan unos servicios de segunda. La concejal de Aldeas está en todo eso, no es fácil porque hay que revertir una dinámica dehace muchos años y hay que lograr que los utielanos se sientan partícipes e integrados.

Precisamente algunas urbanizaciones de veían afectadas por el Plan Eólico. ¿Qué postura mantendrá respecto a las energías renovables?

El plan ha caducado, y por ahora no tenemos conocimiento de ninguna otra planta en Utiel. Lo que tenemos claro es que no se puede destruir cientos de hectáreas de naturaleza para que haya seis trabajadores. Nuestra sierra hay que protegerla sin renunciar a las nuevas energías. Tomaremos decisiones acordes a nuestro entorno: si queremos potenciar el turismo, uno de los alicientes es la sierra y hay que ver cuál es la solución. Con las fotovoltaicas lo mismo, es un poco menos agresivo pero depende del lugar y a quien perjudique. No podemos renunciar a nuestra riqueza.

Conocimos la semana pasada que Naturgy contruirá una nueva planta de gas renovable en Utiel.

Sí, irá en el polígono industrial y será a finales de 2024. Vamos a ver cuántos puestos de trabajo crea y cuantos más mejor. Es una empresa de energía que no se instala en la sierra destruyendo paraje, sino que apuesta por el polígono industrial y nos beneficiaremos de las inversiones que quieran hacer aquí.

La otra gran apuesta de la que hablaba es la gastronomía y el vino. ¿Cómo van a potenciarlo?

Tenemos que dar una vuelta. El concejal de Turismo hablaba hoy con los comercios utielanos pero tenemos que ampliarlo a todos, a carniceros, cooperativas, bodegas… Lo que siempre hemos hecho se ha estancado, pero con la marca de calidad y la unión de los comerciantes y hosteleros puede cambiar. Tampoco queremos hacer solo un evento al año, sino desestacionalizarlo y que perdure más allá de las fiestas.

Otro de los pilares es la agricultura.

Tenemos a dos concejales que se dedican a ello y que trabajan codo con codo con los agricultores. Con el pedrisco nos desplazamos a los corrales, están mirando todos los días qué es lo que se puede mejorar para favorecerles porque son el motor de nuestra ciudad, que es agrícola y ganadera. Cuando esos dos sectores se constipan, con un pedrisco o un temporal, la rueda entera deja de girar. Queremos también que estos sectores tengan bonificaciones en los impuestos y si hubiera alguna catástrofe estarían exentos de contribuciones. Siempre de la mano de las administraciones, nos gustaría relanzarlas, creo que hay que potenciar ambos sectores y frenar la tendencia de que desaparezcan.