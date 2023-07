Ha pasado casi un mes desde su investidura, ¿Cómo estás?

Han sido semanas interesantes, de hablar con funcionarios, ponernos al día de todos los expedientes y de la organización del Ayuntamiento. La prioridad fue el área de informática, porque desde el ciberataque de diciembre todavía había personas trabajando con sus ordenadores personales. Era una prioridad, así que ha venido una empresa privada a arreglar la situación. Han surgido cosas en esta semana, como que la piscina se hizo verde y ha habido que cerrarla hasta que las analíticas estén correctas, o que un rayo que rompió una parte del polideportivo. Al final hay que ir tomando decisiones y contamos con un grupo de funcionarios que nos han hecho la transición muy fácil.

Además de las sobrevenidas, ¿Ha tomado alguna decisión ya de consistencia?

Una de las preocupaciones que teníamos era la limpieza del municipio, y se ha puesto la brigada a hacer el mantenimiento y se ha sacado contrato porque era prioritario y necesario. El resto de medidas van encaminadas hacia lo que nos dicen los funcionarios para ir mejorando el municipio.

Para lograr el gobierno tuvo que pactar con el Partido de Requena y Aldeas, ¿Fue rápido alcanzar el pacto?

Fue muy fluido, evidentemente es una negociación y hay puntos en los que tuvimos que entendernos, pero las prioridades eran claras y los programas eran parecidos sobre el estado actual de Requena y lo que había que hacer para mejorar. La cosa ha fluido bastante bien y sigue fluyendo entre sus tres concejales y los ocho nuestros. Cuando las cosas están claras, que es mejorar tu ciudad, es fácil.

¿Qué ha sido lo más urgente a enmendar del anterior gobierno?

Por un lado la limpieza y el mantenimiento, que era una prioridad y por otro dotar de medios a nuestros funcionarios que es lo primero que hemos hecho porque es importante que tengan medios propios y adecuados.

Usted llegó a la candidatura en un momento que el partido no tenía grandes liderazgos tras un pasado algo turbulento. ¿Tuvo un buen recibimiento?

Me he sentido acogida por todos los miembros del partido, y lo mismo con la gente de la calle. El apoyo que me han ofrecido desde el minuto uno ha sido total, me han ayudado con consejos. Estoy contenta de que nos hayamos unido de nuevo, además de que las personas hayan confiado en nosotros. Nos ha hecho ver que se quería un cambio.

En el pleno de organización se han aprobado los salarios, que van desde los 47.000 euros asignados a usted hasta los 44.000 euros de dos tenientes alcaldes.

Bueno, el salario es más bajo que el que tenía Mario Sánchez. He de decir en este punto que agradezco de corazón a los partidos políticos la comprensión en ese pleno, ya que no pude asistir por un asunto personal de máxima urgencia. Gracias por haber participado en el pleno y cualquier cosa que necesiten aclarar, podrán preguntarlo en el siguiente y responderemos.

En cuanto a los sectores clave de Requena, ¿atenderán las reivindicaciones de la agricultura?

El margen de maniobra de este año es muy pequeño, hemos trasladado a todos los agricultores nuestro apoyo y vamos a atender sus reivindicaciones, que algunas son para el consistorio, pero otras para el Consell cuando se forme el gobierno. Vamos a trabajar para que la agricultura siga siendo el motor de la comarca como lo será la industria y el turismo.