Bielsa: "El Consell no ha reaccionado en 11 días contra el incendio, es un gobierno ineficaz e ineficiente"

El diputado y vicesecretario del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, se ha reunido con miembros de la Plataforma ciudadana de San Antonio que se ha conformado para exigir medidas contra el incendio de la planta de reciclaje de esta pedanía de Requena, que lleva más de una semana en activo. Bielsa ha lamentado que el Consell «haya tardado 11 días en tomar decisiones y medidas para frenar un incendio que ha puesto en jaque a la ciudadanía».

Bielsa se ha reunido también con los portavoces socialistas de Requena y Utiel, Mario Sanchez y Fernando Arenas, respectivamente, con los que ha hecho un frente común para denunciar esta situación que genera «indignación». «Ha habido una falta de determinación, de impulso y de respuesta también por parte de la alcaldesa de Requena, Rocío Cortes, y el de Utiel, Fernando Gabaldón, que no han exigido reacciones contundentes a su gobierno del PP».

El diputado ha agradecido también a los miembros de la plataforma cívica constituida tras el incendio por el esfuerzo y la dedicación de plantarse frente a una situación, la del incendio, que preocupa a la ciudadanía de la comarca por las posibles consecuencias en la salud pública.

«Los alcaldes tendrían que haber exigido medidas a su gobierno, sus municipios se han levantado contra el pasotismo de un gobierno autonómico más preocupado por otras cosas», ha dicho.

Luis García Del Pozo, presidente de la Asociación de Jubilados de San Antonio, ha mostrado su indignación frente a una situación en la que están sufriendo “las consecuencias de algo que hace años que aquí se descontroló y se ha ido dejando hasta que ha pasado esto”. Todas las Conselleria a del PP y el PSOE han pasado por encima, “ellos les han dado los papeles y nosotros lo hemos dado todo por bueno, porque hasta que no pasa algo así, nadie reacciona”, ha dicho. Además, ha lamentado que ahora se verán las consecuencias “y no sabemos qué pasará con esto, seguimos respectando esta porquería para la gente mayor y joven y no sabemos aún, técnicamente, en qué situación está la empresa”.

Lucio Atienza, presidente de la Asociacion Sociocultural el Olmo, lamenta estar “sin saber qué pasa, vienen técnicos de Conselleria a ver qué pasa pero lo hacen 10 días después, esto es una aberración”