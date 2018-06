El paratge El Surar de Llutxent estrena Aula Ambiental

El paratge natural El Surar, ubicat al terme municipal de Llutxent, ha estrenat un nou Refugi-Aula d´educació i investigació ambiental que permetrà realitzar activitats tant de gaudi com d´ensenyament dels valors culturals i ambientals d´aquest espai singular. La creació d´aquesta instal·lació té com a finalitat, a més, fomentar l´ús públic del paratge i ha comptat amb el suport de la Diputació a través del Programa d´Espais i Paratges Naturals Municipals que desenvolupa l´àrea de Medi Ambient.

El diputat de l´àrea, Josep Bort, ha visitat el nou edifici acompanyat per l´alcalde del municipi, Pep Estornell, i per altres membres de la corporació. Amb aquesta nova instal·lació, el municipi "guanya una plataforma des d´on es dignifica l´entorn natural i, sobre tot, des d´on es podrà promocionar l´educació i la sensibilització sobre la natura i la seua importància, una qüestió fonamental per al present i el futur de la nostra societat", segons ha indicat el diputat.

"Es tracta d´un projecte rellevant i important, perquè aquesta sureda constitueix l´espai més meridional de les seues característiques del País Valencià, i per tant, la creació d´esta nova Aula Ambiental fomentarà l´ús públic del paratge així com la conscienciació social del valuós paisatge que és", ha afegit Bort.

L´Aula Ambiental d´El Surar constitueix un edifici de fusta de 54 m2 amb coberta a dos aigües i amb una sala polivalent. La instal·lació també comptarà amb dos panels fotovoltaics per produir energia elèctrica sostenible i que permetran que siga energèticament autosuficient.

Es tracta d´un projecte que ha comptat amb una inversió de 34.500 euros de la Diputació, el que representa el 90 % del global destinat. L´ajuntament de Llutxent, per la seua banda, ha aportat 3.800 euros per a la construcció de l´aula.