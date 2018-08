El Olímpic se prepara para el arranque liguero ante el Silla

El Olímpic ha iniciado la última semana de preparación antes del inicio del campeonato en el grupo VI de la Tercera División, el próximo sábado a las 19:15 horas en Silla. Aunque todavía faltan tres sesiones de entrenamiento, el entrenador, Jero López, espera contar con todos los jugadores de la plantilla a excepción de Paco. El técnico, sin contar al guardameta, trabaja con 18 jugadores, además de Kedra y dos porteros más del juvenil. Tras la primera sesión del lunes y el descanso de ayer, hoy la plantilla entrenará en el Polideportivo de les Pereres, y jueves y viernes esperan hacerlo ya en la Murta, una vez finalizada la Fira. De momento se seguirá entrenando por las mañanas.

El Olímpic cerró los partidos de pretemporada con la primera victoria de la fase previa a la competición oficial. Los de Xàtiva ganaban el pasado sábado en Benigànim por 0-1, con gol de Rubén Solano en los minutos finales. López no ha incidido en el hecho de haber acabado el trabajo previo ganando, «no he sacado conclusiones cuando hemos perdido o empatado y no voy a hacerlo ahora, pero es importante haber hecho un buen partido en un encuentro exigente, complicado, en un campo pequeño, y donde curiosamente fuimos efectivos. Tuvimos menos oportunidades que en otros partidos pero sin embargo marcamos», dijo.



Jugadores a punto para la liga

El entrenador ha hecho un balance muy positivo del trabajo previo durante estas semanas en Xàtiva y l'Olleria, y remarca que ante el primer partido de liga «tener a todos los jugadores y a todos bien es muy buena noticia». «Hemos ido corrigiendo, mejorando, manteniendo aquello que hacíamos bien la pasada temporada», ha afirmado Jero López. El técnico también ha valorado que «pese a la situación del club, que sigue siendo complicada, se ha conformado un grupo de jugadores con el que afrontar con garantías el inicio de la liga». Ante el Benigàmim disputó la segunda parte el último jugador incorporado, el centrocampista Rueda.

Desde el club setabense se espera que la conclusión de la Fira y el inminente inicio de la liga anime a los aficionados a adquirir sus abonos. Ante la situación del club se tiene el ingreso por venta de abonos fundamental para empezar la temporada con cierta tranquilidad.