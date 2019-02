El Olímpic se aleja de los de arriba tras un nuevo empate sin goles en la Murta, esta vez ante el Roda

Nuevo empate sin goles del Olímpic. En esta ocasión, en la Murta ante el Roda y eso que el entrenador, Jero López, alineó como titulares a Jornet y Rubén Solano. No se crearon prácticamente ocasiones de gol y el que las tuvo más y mejores fue el rival. Paco evitó el gol del Roda casi al final del primer tiempo en un disparo de Joan Piera. Rueda, convocado, vio la quinta amarilla por protestas al árbitro en el túnel de vestuarios al final del primer tiempo, y se perderá el próximo encuentro, lo que le vendrá bien para acabar de recuperarse de sus molestias.

Los equipos que preceden al Olímpic en la clasificación ganaron sus respectivos partidos por lo que están un poco más lejos. Afortunadamente, los rivales o perdieron, como el Eldense, que es quinto a seis puntos de los de Xàtiva, o empataron, como el Jove Espanyol, Atzeneta o Crevillent.



La economía, de nuevo

El Olímpic está de nuevo en una situación económica complicada que afecta al rendimiento deportivo. Cuando acabe febrero se les deberá de nuevo dos nóminas y media, y no es la primera vez esta temporada. Los antecedentes de la última temporada vivida aumentan la inseguridad y la incertidumbre y así, como ha reconocido el entrenador, es difícil tener la cabeza al 100% en cada partido. Tras el encuentro ante el Roda, el técnico manifestó que «intentamos no pensar en esas cosas, pero al final es probable que durante la semana haya momentos en que el equipo no está del todo centrado en lo que deben estar porque al final es una situación que nadie desea. Si queremos estar entre los cuatro primeros hay que dejarse de excusas, cada uno que saque las conclusiones pertinentes, que analice la situación de la manera más objetiva y sea capaz de entender las condiciones en las que se mueve el equipo y el grupo cada día». El presidente del club, Ricardo Matéu, ha asegurado que antes de final de mes se pagará al menos una nómina, según avanzó.

En lo estrictamente deportivo, el equipo no dejó nunca de intentarlo. Arriba no fue el partido ni de Jornet ni de Solano. Al final Jornet, cansado según Jero López, fue sustituido. Respecto a la titularidad y el partido completo de Solano, el entrenador explicó que «tiene que entrenar bien esta semana para recuperar la forma y poco a poco irá dándonos más nivel. El 70% de Solano es capaz de hacer cosas, de intentarlo y tiene esa punta de velocidad que en un momento dado puede resolver el partido y de hecho la ha tenido aunque ha fallado en la resolución». Un partido más, el entrenador no agotó los cambios permitidos. El árbitro, Miralles Selma, tampoco tuvo su tarde, y sus decisiones y actitud acabaron en protestas por parte de los espectadores y de los protagonistas.

El Paterna es el próximo rival del Olímpic, en un partido que se jugará domingo a las 12 horas en el Gerardo Salvador.