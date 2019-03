Presentat el IV Concurs de Joves Intèrprets de la Llosa previst per al juliol

L'Ajuntament de la Llosa de Ranes va presentar divendres la cinquena edició del Concurs de Joves Intèrprets, en un acte a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa. La presentació va estar a càrrec de José Javier Carreres, president de la Societat Musical de la Llosa de Ranes; Luismi Mateu, representant de la Fundació Sanganxa i Evarist Aznar, alcalde de la Llosa. El concurs de la Llosa és ja tota una referència, amb quatre edicions per on han passat quasi 400 músics. Un video va mostrar totes les activitats que s'han portat a terme. També es va donar a conèixer les noves obres del concurs, els quasi 4.000 euros en premis i l'accés a la nova web. Les dates per a esta nova edició seran el 6 i 7 de juliol per vent-fusta i 13 i 14 de juliol per vent-metall. A més, va haver-hi música en directe amb alguns dels guanyadors del concurs en edicions passades.