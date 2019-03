Democràtes ficha al exportavoz socialista de l´Olleria como candidato

Demòcrates Valencians ha anunciado hoy que concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo en l'Olleria. Y lo hará con el exportavoz socialista en el ayuntamiento, David Millán, como cabeza de lista. El comité electoral de la formación valencianista que se define de centro, encabezado por el secretario de organización Lluís Bertomeu y los responsables comarcales de la Vall d'Albaida Càndid Penalba y Blai Vañó, cerró ayer en la localidad la incorporación del concejal, que hace unas semanas se dio de baja del PSPV pero que se ha aferrado a su acta como regidor no adscrito.



En un comunicado, Demòcrates Valencians asegura que el proyecto socialista e n L'Olleria "está agotado" y que en el municipio se necesita "una renovación en las estructuras políticas". La fuerza sostiene que el "compromiso público y vocación de servicio con la ciudadanía" guían a Millán.



Como informó este diario, el exportavoz socialista inicialmente tenía la intención de concurrir a los comicios del 26 de mayo bajo la marca de Poble Democràtic, con cuya dirección contactó junto a otros compañeros para crear una candidatura. El concejal llegó a crear una marca en las redes sociales para anunciar su proyecto alternativo con esta formación, pero finalmente ha terminado dando marcha atrás. La página de "Poble l'Olleria" fue eliminada un día después de revelar este diario los planes del edil.



Días más tarde, Poble Democràtic denunció supuestas presiones para que la formación no aterrizara en l'Olleria culpando "a los medios de comunicación" y al alcalde de la localidad.



Finalmente, Millán ha recalado en Democràtes Valencians, una fuerza valencianista en plena fase de expansión. En la Costera tiene representación en Cerdà.



El regidora asegura que se trata de "una alternativa de centro, sobre todo que defienda los intereses de todos los valencianos y valencianas, es en la que me siento identificado". "Un partido Valencianista, municipalista, moderado, realista, progresista, europeísta y sobretodo demócrata", sostiene .

"Mi intención es sumar, por eso quiero hacer un guiño a toda la gente que este decepcionada como yo, en los grandes partidos, que trabajemos por un proyecto común local valencianista para nuestra población, quitándonos las etiquetas de los grandes partidos tradicionales y trabajar todos juntos en un proyecto ilusionante para l´Olleria", ha declarado el concejal, que culpa a Compromís de incumplir el pacto de gobierno con los socialistas.