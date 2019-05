Cerdà se aparta de la carrera del diputado comarcal y moviliza al aparato comarcal para que siga Pablo Seguí

La designación del diputado comarcal que le corresponde al partido judicial de Xàtiva ha revivido un conflicto que parece enquistado en la comarca desde las primarias en las que se batieron Pedro Sánchez y Susana Díaz. El alcalde de Xàtiva y secretario general del PSPV-PSOE de la Costera-la Canal, Roger Cerdà, presentó anoche su renuncia como aspirante a diputado provincial en el Comité Comarcal, máximo órgano entre congresos. En dicha reunión se propuso de forma mayoritaria para el cargo al concejal de Chella y actual diputado, Pablo Seguí, que está en el cargo desde 2015.

Pese a que el propio Cerdà se había postulado públicamente el lunes como aspirante, ha asegurado que lo había "meditado después" y que desea centrarse en su gestión al frente del Ayuntamiento de Xàtiva. Preguntado por la posibilidad de que ese cambio de última hora se debiera, realmente, a que no quiere verse derrotado por la alcaldesa de Anna, Pilar Sarrión, propuesta para ese cargo por la dirección provincial y favorita para ello, Cerdà lo negó. Y aseguró que la petición de que sea de nuevo Seguí se debe a que "así lo reclama Toni Gaspar, el presidente de la Diputación de Valencia, que considera a Seguí una persona de su máxima confianza".

Aunque el Comité Comarcal se convocó para analizar los resultados electorales, la cuestión del diputado provincial monopolizó el encuentro, hasta el punto de ocupar el 80% del tiempo, según fuentes consultadas presentes en el mismo. Durante la hora y media en la que se discutió el asunto, se vivieron momentos subidos de tono, como cuando un militante recriminó a Cerdà la acumulación de cargos y le recordó sus críticas a Alfonso Rus cuando estaba en la oposición. Cerdà explicó que había decidido apartarse de la carrera de diputado provincial para centrarse en la gobernabilidad de Xàtiva, incidiendo en que no tiene mayoría absoluta para gobernar y en que compaginar la alcaldía con responsabilidades en la diputación podría pasarle factura a la hora de buscar los apoyos necesarios para gestionar el ayuntamiento.

En el entorno más sanchista del PSPV de la comarca, afín a Pilar Sarrión, no ocultan su malestar con la actitud de Cerdà: aclaran que la potestad para nombrar al diputado corresponde a la dirección provincial del partido y le acusan de maniobrar forzando una votación en el comité comarcal -en el que no estuvo Sarrión- con tal de presionar en València y de provocar enfrentamiento, sabiendo que la alcaldesa de Anna es la favorita de la secretaria general provincial Mercedes Caballero. Estas fuentes señalaron que, en el comité, el alcalde de Xàtiva consideró una imposición que la dirección provincial nombre al diputado por encima de la preferencia de la organización comarcal y nacional y recordaron a Cerdà que su designación como presidente del Consorcio de Residuos también fue de alguna manera una imposición del círculo de Ximo Puig y José Manuel Orengo.

Tanto entre líneas como de manera directa, Cerdà también es muy crítico. Por un lado señala que "este partido debe superar de una vez por todas las dichosas primarias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez", en alusión a las familias y a los posteriores castigos o premios que genera la existencia de un bando ganador y otro perdedor. Y sostiene que "el Comité Comarcal es donde se ha de decidir quién queremos que represente a la comarca; si alguien tiene tantas ganas de ello que hubiera venido al comité y hubiera planteado su propuesta desde este órgano no desde otro sitio", afirma en alusión a Sarrión. Finalmente, Cerdà agrega que si de verdad se ha de respetar la voluntad de las agrupaciones comarcales, Sarrión perdió contra él hace dos años las primarias a la secretaría general del PSPV-PSOE de la Costera-la Canal.

La alcaldesa de Anna prefiere guardar silencio y no entrar al trapo hasta que mañana se pronuncie la ejecutiva provincial. Sin embargo, en su entorno insisten en que la designación el diputado no correspone a la agrupación comarcal, puesto que el mismo pertenece a la circunscripción del partido judicial. Estas mismas fuentes sostienen que es Cerdà el que no se olvida de la división interna y que la ha llevado al terreno personal, a tiempo que mantienen que su decisión de apartarse obedece a que no quiere dar la sensación de derrota frente a Sarrión, algo que éste rechaza de plano.