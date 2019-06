El canalense Edu Juan logra el bronce en el Autonómico de Karate Junior

El karateca del Club de Karate de Canals Edu Juan ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato Autonómico de Karate. La cita autonómica se celebró el pasado sábado en Cheste, para las modalidades de kata y kumite y las categorías cadete y junior. El canalense Edu Juan subió al podio tras quedar tercero en la categoría junior, colgándose el bronce. El Club Karate Canals, que preside Pedro Rioja, ha destacado la medalla conseguida por Edu, al que felicita por el bronce.