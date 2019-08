El Olímpic llega al inicio de liga con dos victorias en la Copa Federación

El Olímpic llega preparado para el inicio de la liga este próximo domingo en la parcela deportiva, y con muchas dudas en lo institucional. El equipo de Xàtiva derrotó este domingo al Novelda (1-2), con goles de Nico Cháfer y Frangi, remontando un gol tempranero de Belda, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Fase Territorial de la Copa Federación en la Magdalena, pero de nuevo no se pudo presentar las fichas federativas de los jugadores, jugando únicamente con el DNI.

El Jove Español ha impugnado por este hecho su partido contra los de Xàtiva, y que acabó con victoria setabense por 2-1, dejando al Olímpic tal vez sin la recompensa de sus dos victorias. Mañana cierran la primera fase en este grupo el Jove Español y el Novelda estando en juego el equipo que acompañará al Olímpic en la ronda semifinal autonómica.

En el partido ante el Novelda, Castilla, uno de los jugadores que era duda por molestias, jugó en la segunda parte, estando disponible para el debut liguero ante el Hércules B en la Murta. Quien será baja segura por un pinchazo muscular es Rueda. Por una parte en los próximos días se espera completar definitivamente la plantilla con la llegada de un jugador de banda y de un lateral izquierdo. Por otra parte se espera que se presenten hoy las fichas federativas. Desde el club explican que el retraso en las fichas es porque continuaba hasta ahora el bloqueo federativo por las denuncias presentadas por los jugadores.

El entrenador, Abel Buades, ha mostrado su satisfacción por la participación en la Copa Federación: «en el terreno de juego hemos hecho lo que teníamos que hacer, han sido dos buenos partidos de pretemporada». El Olímpic ha cosechado dos victorias ante dos equipos que van a ser rivales en liga. El técnico ya advirtió que seguir avanzado en la Copa Federación no es un objetivo esta temporada por lo que supone de desgaste la disputa, cuando corresponda, de dos partidos entre semana.



Mañana, último amistoso

Con todo, el equipo llega a la última semana de pretemporada. La plantilla tuvo ayer «jornada de cohesión» de grupo en Sumacàrcer, almorzando juntos; y hoy descansa. Mañana jugará el último partido de pretemporada en Carcaixent (19.30h.), entrenando por la mañana en Villanueva de Castellón; y el jueves y viernes por la tarde se espera entrenar ya en la Murta. El domingo, primer partido de liga ante el Hércules B las 19.30 horas.

Semana que debe suponer también la adquisición de los abonos por parte de los aficionados. Prácticamente no ha habido campaña de difusión, únicamente se vendieron en la Murta los días de entrenamiento antes de la Fira; y, pese a anunciarlo el mismo presidente, Ricardo Matéu, no ha habido estand informativo durante la Fira de Xàtiva. A día de hoy no llegan a la treintena los pases vendidos. Detrás de este inicio anómalo de temporada están unas relaciones muy tensas entre la actual directiva y el grupo Sudeva, que no están facilitando precisamente las cosas. A finales de setiembre o primeros de octubre la directiva quiere convocar una nueva asamblea general de socios., la intención es distinguir entre socio y abonado a la mayor brevedad posible. Otra actuación pendiente en la conversión en Sociedad Anónima Deportiva del club.