La administración n.º 1 de Enguera reparte el primer premio de la Lotería del jueves

La Administración de Lotería nº1 de Enguera, situada en la calle San Cristóbal, ha vendido al menos uno de los décimos del primer premio de la Lotería Nacional del sorteo del jueves, agraciado con 30.000 euros el décimo (300.000 euros la serie). El número ganador, el 92726, se ha vendido también en Begur (Girona), Telde (Las Palmas) y Torreaguera (Murcia), según informó ayer Loterías y Apuestas del Estado. El segundo premio del sorteo, por su parte, ha sido repartido en Sabadell y en Ibiza. La administración de Enguera ha celebrado la noticia y ha dado la enhorabuena a los premiados, aunque el lotero no pudo precisar si había venido un solo décimo o alguno más ya que no eran de los que gestiona si no de los comprados por máquina.