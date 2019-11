El edil de Sanidad del Ayuntamiento de Xàtiva anima a vacunarse contra la gripe

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Xàtiva, José Vicente Benavent, ha hecho un llamamiento a la población para instar a la vacunación contra la gripe, coincidiendo con la campaña de vacunación contra esta enfermedad de origen vírico. El edil, profesional sanitario, se vacunó ayer y mostró la imagen del momento en que procedió a ello. El periodo ideal para vacunarse contra la gripe son los meses de octubre y noviembre, recordaron ayer.

La vacunación está especialmente indicada para las personas con alto riesgo de complicaciones si sufren la gripe y también para los profesionales de la salud. La población de riesgo agrupa a personas de 60 años o más, embarazadas, niñas y niños de entre 6 meses y 2 años y enfermos crónicos. Estas personas pueden recibir la vacuna gratuitamente a su centro de salud.

Sin embargo, la vacunación no siempre impide contraerla: la efectividad depende del grado de similitud entre las cepas vacunales y las cepas circulantes. También hay que tener en cuenta que en muchos casos los síntomas que aparecen en las personas vacunadas no son gripe sino otras enfermedades frecuentes en época de vacunación. En cualquier caso, la inmunización no es completa hasta transcurridos de 7 a 14 días.