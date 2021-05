La UD Canals es planta davant les deficiències de Quatre Camins

Una gespa impracticable, una il·luminació insuficient, unes graderies inacabades, uns vestuaris tancats... Les deficiències de l’Estadi Quatre Camins i la falta de solucions de millora han provocat que la UD Canals es plante, farta del malson en què s’ha convertit jugar de local. Els jugadors del primer equip, en el seu partit de l’última jornada davant la UD Castellonense, es van asseure després del xiulit inicial en protesta per la situació del camp; per la seua banda, el president del club Antonio Giménez va escriure una carta oberta a l’Ajuntament de Canals exigint les millores necessàries. El directiu és clar: «Amb el camp en les condicions actuals, la UD Canals no pot començar la temporada que ve», manifestà en declaracions per a aquest periòdic.

Segons explicava el president del club, Quatre Camins és encara propietat de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, entitat que «fa més d’un any» que li ha traslladat la cessió del camp a l’Ajuntament de Canals. «Tan sols han d’acceptar l’entrega, però addueixen que necessiten un informe per admetre-la. Estem en aquesta mateixa situació des de fa molts mesos», lamentava Giménez. Amb la propietat del terreny en un limb, Quatre Camins segueix sense rebre la inversió necessària per, al menys, canviar la gespa. «No és un camp digne d’aquest segle, és impossible practicar el futbol en eixes condicions», valorava el president de la UD Canals, tot insistint en la «enorme quantitat de lesions» que provoca l’estat del terreny de joc.

Giménez, fins i tot, arriba a oferir en la carta oberta al govern municipal la seua dimissió si això facilita que l’ajuntament assumisca la millora de Quatre Camins. «Arribe a plantejar-me si serà una situació personal. Em pose en el lloc de l’alcaldessa, o del regidor, i si veig el que ocorre al camp és cert, que les deficiències clamen al cel, que tot el món protesta perquè és impracticable... Jo posaria alguna solució. Com no és el cas, pense si puc ser jo el problema», manifestava l’actual president de la UD Canals, que arribà al càrrec en març del 2019. «Ahí tenen la meua dimissió. Que s’encarreguen de l’equip, i dels problemes que puga tindre», afegia.

Falta d’ajudes

D’altra banda, la directiva de l’equip canalí també protesta per la falta d’ajudes econòmiques per part de l’administració local. Tal i com recordava ahir Giménez, l’ajuntament va aprovar una moció al plenari per la qual s’havien de destinar subvencions extraordinàries a l’equip de futbol i a altres associacions esportives municipals, en ajuda per la davallada d’ingressos ordinaris fruit de la pandèmia del Covid-19. «Han passat ja tres mesos des de l’aprovació d’aquesta mesura, i no hem rebut encara ni un euro», denunciava el president de la UD Canals. «Ens diuen que no poden fins que no tinguen els presupostos aprovats, però tenen els comptes prorrogats de l’any anterior. Podrien haver fet una modificació i complir, però no han volgut», criticava el directiu.