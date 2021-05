La EPA de Canals clama contra la oposición por bloquear sus obras

«Tenemos una instalación eléctrica tan vieja que no hay día que no salte la luz, un aislamiento térmico y acústico que brilla por su ausencia, y baños con humedades que llegan incluso a inundar las aulas en ocasiones». Podría parecer la descripción de pero son las condiciones en las que desarrolla su actividad la Escuela Pública de Adultos de Canals, según ilustran los mismos trabajadores en un comunicado que han hecho público estos días. Una subvención de la Diputació de València para rehabilitar la Casa de la Cultura de la localidad con vistas a convertirla en la nueva sede de la EPA, que se puso en marcha en 2019, parecía que iba a borrar de un plumazo estas molestias; no obstante, trabajadores y alumnado de la escuela empiezan a ver peligrar esta esperanza, como consecuencia colateral del boicot de la oposición de Canals al gobierno local. Y es que uno de los puntos por los que fueron tumbados los presupuestos municipales de este año, en el pleno de la semana pasada, era la inversión de esta subvención de la Diputació para la EPA.

Desde la escuela de adultos no dudan en señalar directamente a las agrupaciones locales del Partido Popular, el PSPV-PSOE y a los dos concejales independientes, y les acusa de estar «paralizando toda oportunidad de mejorar el funcionamiento de la EPA» por su acción de oposición contra el gobierno de Canals. En el pleno extraordinario de la semana pasada, el portavoz del PP, Antonio Pérez, señaló en su argumentación contra las cuentas municipales que esta inversión en la EPA debía ir destinada a la reforma del Mercat Municipal de Canals, a entender de su agrupación. «Pero el ayuntamiento ya tenía un compromiso con nosotros para concluir la reforma de la Casa de la Cultura para que nos podamos trasladar», aseveraban sobre ello voces de la plantilla de trabajadores del centro de formación para adultos.

Manifestaban su preocupación, asimismo, por la posibilidad de que los retrasos en el inicio de las obras de reforma en la Casa de la Cultura, debido a la parálisis administrativa, pudiesen impedir que estuviesen acabadas dentro de los plazos marcados por la Diputació de València para tramitar la subvención. «Y en cualquier caso, retrasarán el inicio de la actividad en ese nuevo centro, con la merma en la calidad de la enseñanza que eso implica», añadían desde la EPA de Canals. Además de los defectos en la construcción de su sede actual, también aquejan, por un lado, falta de material, con unas aulas escasas de mobiliario, material educativo e informático; por otro, una falta de personal que es estructural, con varios profesores con jornada reducida y que lleva varios años arrastrándose.

Desde la EPA lamentaban que todas estas deficiencias supondrán un problema mayor en los próximos meses, ya que la escuela de Canals prevé acoger a alumnos y alumnas de otras localidades de la Costera y la Vall d’Albaida para que cursen el graduado de Secundaria, certificado que solo esta sede expide en esta zona del territorio. Por todo esto, pedían que ayuntamiento y oposición acercasen posturas, al menos en la vertiente educativa: «Exigimos que se considere esta posición, que se interesen por nuestra realidad, que es la de todo el pueblo», concluían en su comunicado.