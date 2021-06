Montaverner commemora el seu 750º aniversari

Amb tapisos commemoratius repartits per tots els balcons de la localitat, a l’edifici consistorial, la Biblioteca i el Col·legi Doctor Espluques, Montaverner celebra aquests dies el 750º aniversari de la seua fundació com a municipi independent, que va tindre lloc a l’any 1271. A la pancarta s’aprecia la imatge del Rei Jaume I, acompanyat de la frase «E faem altra pobla que ha nm Montaverner», junt amb l’església i el campanar del municipi. Un retrobament del poble amb les seues arrels històriques, que es cultiva aprofitant la destacada efemèride.

Però la col·locació dels tapisos no ha estat l’única activitat que Montaverner ha engegat per celebrar el seu aniversari. El passat cap de setmana, el consistori va organitzar un taller teòric-pràctic sobre com dibuixar un graffiti, i el resultat del qual ja és visible a l’entrada del poble.

El dissabte de matí, al Centre Jove, va tenir lloc la part més teòrica del taller, en la qual els joves assistents van dissenyar els seus esbossos a peces de paper. Diumenge de matí, junt amb tècnics experts, es dedicaren a plasmar els graffitis amb les tècniques d’art urbà apreses al taller.

La part central del mural recull el nom de Montaverner i el motiu del 750º aniversari. Als laterals del mural s’exposen els graffitis dissenyats pels propis joves participants al taller.

Jorge Boluda, alcalde de Montaverner, valorava que la iniciativa «posa en valor l’art que hi ha al darrere de l’esprai i la paret, i apropar aquest tipus de pintura a tot el poble», en les seues paraules. «Hem volgut recuperar una paret i convertir-la en art urbà, i a més donant-li prioritat a una de les entrades del poble», afegí.