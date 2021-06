L’Alcúdia de Crespins celebra un Sant Onofre adaptat a la pandèmia

L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, a travès d’un treball conjunt de diverses regidories, ha programat una completa agenda festiva per a celebrar la festivitat de Sant Onofre tot respectant les restriccions per la situació pandèmica. Per segon any consecutiu, les celebracions no podran ser com marca la tradició, amb la crema de la foguera i actes multitudinaris; no obstant això, la celebració al patró es realitzarà amb diversos actes, entre d’altres culturals, esportius i lúdics.

Així, hui la Casa de la Cultura acollirà, a les sis de la vesprada, l’obra de teatre musical infantil Charlie i la fàbrica de reciclatge. A la nit, a les 23 hores, al pati del CEIP la Sénia tindrà lloc un concert del grup Cactus. Dissabte, 12 de juny, a les 22 hores i també al CEIP visitarà el poble Pep Gimeno «Botifarra». Diumenge, a les huit de la vesprada, la Societat Unió Musical oferirà un concert al pati del col·legi.

També aquest cap de setmana, i organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica, tindrà lloc a la plaça Jaume I la primera edició del Mercat d’Ací. Maneres sostenibles de guanyar-se les garrofes, una aposta de l'Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins pel consum responsable i de proximitat. Al voltant del mercat, s’han organitzat tallers, xarrades, exposicions i exhibicions, contacontes i ludoteca per a xiquetes i xiquets.

Finalment, i pel que fa als actes religiosos, el dia 13 de juny, es celebrarà la Missa en honor a Sant Onofre i, com és tradicional, hi haurà repartiment de pa beneït entre els assistents. El colofó a aquestes festes marcades per la pandèmia serà una gran mascletà nocturna, demà dissabte, a càrrec de la Penya el Cristo i disparada per Pirotècnia Valenciana. I, diumenge, a les deu de la nit un Castell de Focs d’artifici disparat per la pirotècnia Nadal Martí posarà el punt i final a les festes, les últimes abans de la esperada normalitat absoluta.