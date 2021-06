Benigànim i Albaida recorden a 18 veïns afusellats pel franquisme

L’associació Memorial Democràtic de la Vall d'Albaida, junt amb els ajuntaments d'Albaida i Benigànim, han celebrat un homenatge en memòria de díhuit persones veïnes de les dos localitats, que foren assassinades el 10 i 16 de juny de 1939 per la repressió franquista i que van ser llançades a una fossa comuna en el cementeri d'Albaida. Aquestes víctimes, huit d’Albaida i deu de Benigànim, seguixen soterrades a la mateixa fossa comuna. Asseguren des de Memorial Democràtic que la seua història és poc coneguda fins i tot als dos municipis, «ja que fou un fet que terroritzà tot un poble i baix el temor de patir possibles represàlies van callar».

L'acte en record de les víctimes començà amb la visita del lloc on els assassinats van ser afusellats, a una de les parets exteriors del cementiri. La néta d'una de les víctimes diposità un ram amb díhuit clavells blancs, un per cadascun dels afusellats. A continuació, els assistents caminaren per l'exterior del cementeri i entraren per la porta posterior, fent el mateix recorregut que feren els cossos sense vida dels assassinats fins a la fossa. Allà es recordaren cadascuna de les víctimes.

Durant l'acte es va dipositar damunt de la fossa un socarrat amb la identificació dels 18 assassinats. Originalment, aquesta peça fou desvetllada el 29 de novembre de 2020, quan va tenir lloc la presentació del llibre Albaida 1931-1949. República, revolució social i repressió franquista. Aleshores ja va ser col·locada al cementiri, però pocs dies després va desaparéixer. Dies abans d'aquest homenatge, per sorpresa dels responsables del cementiri, la peça va tornar a aparéixer, trencada en unes quantes peces a dins d’un nínxol buit. Després de que fora reconstruïda ha estat col·locada novament al seu lloc.

L’homenatge acabà amb la lectura de l’autor Miquel Mollà d’una poesia dedicada a totes les víctimes de la repressió franquista.