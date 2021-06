Aielo suspende las licencias para plantas fotovoltaicas en el término

El pleno del Ayuntamiento de Aielo de Malferit aprobó anteanoche la suspensión de licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas y de aerogeneradores en el término municipal, lo que cierra el paso al proyecto en el paraje del Pi de Cairent, que ha aunado a la ciudadanía en su contra. La propuesta, aprobada con los votos a favor del gobierno del PSPV y Compromís y la oposición del PP, suspende la concesión de licencias para instalaciones fotovoltaicas y parques eólicos en el suelo no urbanizable común y en el suelo no urbanizable de especial protección, «siempre y cuando no se trate de instalaciones de autoconsumo», remarca la propuesta aprobada. El pleno daba luz verde a iniciar los trámites para revisar y modificar la normativa del PGOU que aborda esta cuestión, así como recuperar el plan especial de Cairent.