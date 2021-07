Dos estudiants engeguen a Vallada un projecte agrícola

Aquesta iniciativa conjunta busca fomentar l’emprenedoria jove als pobles de l’interior de Valencia per a crear ocupació i arrel·lament al territori, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de la Unió Europea.

Amb aquests projectes, des del consistori de Vallada es pretén donar impuls a la producció ecològica al municipi, ajudant als agricultors amb informació i recursos per a dur a terme la transició ecològica. De la mateixa forma volem promocionar els mercats locals i de proximitat, donant-li valor al nostre producte de qualitat i tancant el cercle de consum, segons informes.

Entre altres activitats, estan programades xarrades i reunions informatives amb els agricultors del municipi, així com jornades promocionals per dar a conèixer els beneficis dels projectes a la ciutadania. En conjunt, aquest programa és una oportunitat per a continuar treballant per ser un municipi més sostenible i ecològic, lluitar contra la despoblació i retindre el talent jove al poble, destaca l’Ajuntament de Vallada en un comunicat.