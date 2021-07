"Llevo 3 días llegando tarde al trabajo por los retrasos de los trenes en Xàtiva"

El pasado 19 de julio la red de cercanías de Renfe sufrió el cambio de algunas frecuencias por los nuevos horarios de verano. Fuentes de la empresa pública definieron ayer la situación como una «adaptación horaria» que se ejecuta cada vez que llega la temporada alta. Sin embargo, las quejas de los usuarios que deben tomar sus enlaces desde la estación de Xàtiva han sido constantes durante los últimos días.

Desde Renfe confirmaron ayer que en los últimos tres días han entrado o salido de Xàtiva 195 servicios de la red de Cercanías y se han suprimido doce de estos enlaces, «lo que no llega al 10 %».

El artista fallero Paco Roca es uno de los usuarios afectados por esta dinámica. Explicó que normalmente cogía el primer tren de las seis de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo en València. Es consciente de que el nuevo horario es a las 6:40: «Lo malo es que llevo tres días que no llego a tiempo. Y no es por el cambio. Ya son tres las jornadas consecutivas en las que nos dicen que el maquinista no ha venido por diversos motivos y el que llega tarde la trabajo y pierde jornal soy yo. Sus argumentos me suenan a excusa».

«Llevo años usando el tren y es una situación que es reincidente, aunque lo de los últimos tres días es para denunciarlo. Lo malo es que pones una reclamación y al final no llega a nada. Se ve que nadie pone orden, la verdad», prosiguió el afectado.

Canal oficial

El canal oficial de la red social Twitter de Cercanías València informa de las supresiones en las diferentes líneas de cercanías en tiempo real y cuenta con 10.700 seguidores. Fuentes de la firma pública comentaron ayer que «las causas que pueden llevar a una supresión son muy diversas. Puede ser que se anule un enlace que después tenía que ir en sentido contrario, por ejemplo. También se pueden registrar averías o la baja de un maquinista. En las supresiones recientes en Xàtiva hemos registrado este motivo, de hecho en alguna nos hemos encontrado con un conductor aislado en casa por un contacto cercano por un positivo de Covid, por ejemplo», expusieron.

A su vez, confirmaron que los retrasos suelen oscilar entre los 15 y 30 minutos salvo casos excepcionales y que los usuarios son derivados al siguiente tren de la línea en la que viajan.

La situación ha causado la aparición de perfiles en redes sociales en los que se debate la problemática registrada en la red valenciana de cercanías. Recopilan las quejas diarias y apuntan que los retrasos causan que algunas veces los usuarios acaben amontonándose dada la concentración de viajeros. «Se repite la misma situación que ayer. Los viajeros de tres trenes en uno. No hay derecho», publicó una usuaria.