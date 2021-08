César Borja gana el Hercules Olympia y ya es culturista profesional

César Borja compara disponer del carnet de culturista profesional con «jugar en la Champions League» de fútbol. «Te da la opción de competir contra los mejores del mundo, tener más remuneración económica», aunque para el deportista de la Granja de la Costera, según afirma, «lo más importante para mi es sentirme realizado y satisfecho conmigo mismo, después de 16 años de carrera competitiva», resaltaba. Para Borja, «ganar es siempre el principal objetivo, pero no lo más importante. Hay que ser humilde y tener los pies en el suelo. Lo gratificante es saber que has dado lo máximo y lo has conseguido, o por lo menos lo has intentado. Ahí es donde te demuestras a ti mismo que has cumplido tu sueño», afirmaba después de cumplir su sueño de lograr el carnet profesional.

Tras este éxito, César Borja ya prepara nuevos retos deportivos. Así, se está preparando para debutar como profesional en la cita de Mister Universo, primer campeonato que ganó el conocido actor Arnold Schwarzenegger. Además, el culturista de la Granja de la Costera sigue ampliando conocimientos y trabajando desde su gimnasio y centro deportivo, el Iron’s Temple Gym. César Borja ha agradecido a aquellos que le apoyan en su trayectoria deportiva.