Nueve pueblos de la Costera y la Vall d’Albaida superan la cuarta ola sin contagios

Pese a que atendiendo a los casos graves y a las cifras de defunciones no ha sido tan grave como la que tuvo lugar en enero y febrero, la última oleada de contagios de coronavirus —la cuarta para los valencianos, que no sufrieron ninguna en Pascua, y la quinta en el conjunto del Estado— ha tenido un impacto contundente en términos de infecciones. En el global de las tres comarcas, desde principios de julio se han registrado un total de 2.807 positivos en Covid-19 según la última estadística oficial de la Conselleria de Sanitat, que eleva la cifra total desde el inicio de la pandemia a 19.361. Sin embargo, hay puntos del territorio que han pasado el verano ajenos al vendaval pandémico que se producía a nivel general. Concretamente, se trata de nueve pueblos de la Costera y la Vall d’Albaida que no han contabilizado ni un solo contagio en el periodo de la cuarta ola, que empezó a alzar el vuelo a principios del mes pasado.

Son Cerdà, Vallés y Torrella en la Costera, y Benicolet, Terrateig, Beniatjar, Benisuera, Bufali y Sempere en la Vall d’Albaida, los municipios que forman el privilegiado grupo de pueblos libres de Covid-19 en el último mes y medio. Se trata, en todos los casos, de localidades pequeñas —la más grande, Benicolet, cuenta con 569 habitantes censados— y en las que el virus no ha contagiado a tanta población como en el resto de municipios del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Dos de ellas, de hecho (Vallés y Sempere), siguen sin haber sufrido ningún caso de coronavirus desde el inicio de la pandemia, hace ya casi dieciocho meses. Solo tres del grupo de nueve localidades han registrado más de diez contagios desde el inicio de la pandemia: Benicolet, cincuenta; Cerdà, trece; y Beniatjar, doce. En el resto, la aparición de contagios ha sido anecdótica, también tras el paso de la cuarta ola: Benisuera acumula cinco positivos en Covid-19; Torrella, tres; y Terrateig y Bufali, dos.

En otros pueblos pequeños del territorio de las tres comarcas, este verano han visto cómo se contagiaban más vecinos y vecinas que en los quince meses anteriores, desde el estallido de la pandemia en marzo del año pasado. Es el caso, por ejemplo, de Millares, que ha pasado de 5 contagios totales a principios de julio a trece en la última actualización estadística; o Pinet, que ha registrado seis infecciones en verano, por las dos que acumulaba hasta principios del mes pasado.

Una ola menos mortífera

El elevado número de contagios registrados en el departamento sanitario de las tres comarcas no se ha traducido en una situación hospitalaria tan grave como la vivida el pasado mes de enero, un hecho necesariamente vinculado con los avances en la vacunación de los habitantes del territorio. Durante el verano se han registrado catorce decesos a causa del Covid-19 en el global de los 61 municipios de las tres comarcas. Cabe resaltar, no obstante, que algunas de estas muertes podrían haber sucedido en los meses anteriores, pero han sido contabilizadas en la estadística oficial en las últimas semanas.

Así, se dan casos como los de Ontinyent o l’Olleria, las dos localidades más pobladas de la Vall d’Albaida, que han registrado elevadas cifras de contagios a lo largo de este verano, (535 y 157, respectivamente) pero que no han tenido que lamentar ningún fallecimiento en esta cuarta ola: siguen con 39 y 10. En la otra cara de la moneda, el municipio de Anna ha registrado cinco decesos más en el último mes y medio, que elevan la cifra de muertes en la localidad desde el inicio de la pandemia a veinticuatro.

Tres localidades se acercan al 20 % de contagios entre sus vecinos

En su expansión, el coronavirus ha afectado más a algunas localidades de las tres comarcas que a otras. Así, mientras la media de afectación de la enfermedad se sitúa en alrededor del 10 % de la población total, hay tres municipios que superan o se acercan al 20 % de vecinos contagiados. Se trata de Benigànim, donde el 20,2 % de sus habitantes ha pasado el Covid-19 (1181 personas, en total); Llutxent, con un 18,8 % de contagiados (440 personas) y Moixent, donde el porcentaje de casos alcanza el 17 % de la población (728 personas).