Compromís pide una oferta firme para estudiar un pacto en Benicolet

El movimiento de Benicolet Suma para tratar de formar un pacto para un nuevo gobierno en la localidad de la Vall d’Albaida habrá de explicitarse por cauces más directos. El grupo municipal de Compromís en Benicolet trasladó ayer a este periódico que espera de los independientes «una propuesta en firme que no ha llegado aún,a través de ninguna vía», para estudiar la posibilidad de concretar un acuerdo de alcaldía. «Hasta que no se formalice el ofrecimiento, no nos reuniremos para tratar nada. Porque de momento, es solo humo», señalaban al respecto de la información publicada ayer por este diario, en la que Iván Martínez, portavoz de Benicolet Suma, hacía pública la voluntad de su partido de pactar con Compromís para desalojar al PP de la alcaldía de Benicolet.

El posible acercamiento entre ambas formaciones, en cualquier caso, no ha empezado con buen pie. Desde la coalición criticaban ayer que la «primera noticia» que habían recibido al respecto de la posición de Benicolet Suma fuese a través de la prensa. «No es la vía para solucionar las cosas a nivel de gobierno local», valoraba Llúcia Gregori, quien fuera alcaldesa del municipio de 2015 a 2019. Asimismo, declinó realizar cualquier valoración sobre la actual marcha del gobierno municipal. «Son consideraciones que acordaremos los miembros del partido a partir del momento en que llegue una propuesta en firme para formar gobierno», insistió.

El grupo municipal recordaba, asimismo, que los dos concejales independientes de Benicolet Suma rechazaron el pacto ofrecido por Compromís en 2019, tras los comicios municipales, cuando «la noche anterior» a la sesión de investidura parecía que estaba acordado. Entonces, se prevía dividir la legislatura en dos periodos: los dos primeros años la alcaldía sería para Compromís, y los dos siguientes, para la agrupación de independientes. De cara a un posible nuevo acuerdo, desde Compromís evitaban avanzar ninguna petición.

El IEVA presenta un libro de Carlos Fuster en el pueblo

El Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA) ha anunciado que Benicolet acogerá la presentación del último libro que la agrupación ha editado. Se trata de Panses a l’ombria del Benicadell. Riuraus i sequers a la Vall d’Albaida, una obra a cargo de Carlos Fuster. El acto tendrá lugar el próximo 4 de septiembre, en el marco de la Festa de l’Escaldà de Benicolet, en la plaza del Ajuntament del municipio de la Vall d’Albaida.

Tras la presentación, el colectivo del IEVA organiza una cena en el Bar Cooperativa de Benicolet. Y a las once, el mismo establecimiento acogerá la actuación de Hilari Alonso, dentro de la Festa de l’Escaldà.