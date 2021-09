El Genovés, Llanera y la Llosa se asocian para compartir un arquitecto

El fallo del Tribunal Supremo que ponía fin a la contratación de técnicos externos en los ayuntamientos bajo el amparo de los convenios de la Diputació de València ha dejado a muchos consistorios de menos de 5.000 habitantes sin posibilidad de acceder a estos funcionarios. Se trata de profesionales altamente cualificados de cuyas plazas no pueden hacerse cargo las administraciones más pequeñas, que sin embargo sí que les necesitan para desarrollar el trabajo regular de un pueblo. Una situación ante la que los consistorios de la Llosa de Ranes (gobernado por el PP), el Genovés (del PSPV-PSOE) y Llanera de Ranes (de Ciudadanos) han optado por una solución administrativamente imaginativa: una agrupación de administraciones para el sostenimiento del personal laboral común. Así, los tres pueblos de la Costera compartirán la figura de un arquitecto técnico municipal.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba ayer la aprobación, por parte de Presidència de la Generalitat, de la constitución de esta unión de municipios, que los plenos de los consistorios aprobaron a finales del pasado mes de marzo. Con ello las tres localidades tienen ya luz verde para convocar un concurso-oposición con el que cubrir de forma definitiva esta plaza de arquitecto técnico municipal. Según explicó Pere Revert, alcalde del Genovés, «desgraciadamente aún tardaremos un tiempo en tener operativo al profesional, ya que los trámites llevan tiempo». No obstante, celebraba «poder tener ya en marcha» el procedimiento. En principio, las tres localidades mantendrán los horarios y jornadas en los que los arquitectos anteriores trabajaban en cada pueblo, con pequeños retoques para coordinar las necesidades de los municipios, según informó Pere Revert.

Evarist Aznar, alcalde de la Llosa de Ranes, reseñaba por su parte la agrupación de las tres localidades como «un éxito del municipalismo», según sus palabras. «Tres ayuntamientos de distinto color político han visto que tenían una necesidad y han dejado ideologías a un lado para cubrirla. A nivel local es muy fácil entenderse, ya que sabemos priorizar los temas de gestión y eficiencia antes que lo que nos pueda separar a nivel ideológico», destacó el munícipe. «Al final, no deja de ser un técnico que es vital para nosotros, pero que no puede ser asumido. Se trata de una solución alternativa y efectiva», añadió Aznar, quien por otro lado se mostraba a favor de la fórmula anterior de autónomos contratados con subvenciones de la Diputación.

Posibilidad de mancomunar

Por otro lado, Revert avanzó que los tres municipios están a expensas de que las plazas funcionariales de los técnicos superiores puedan ser mancomunadas comarcalmente. «La entidad mostró su intención de sacar plazas para varios puestos técnicos, que trabajasen en varios ayuntamientos a la vez. Pero no hay nada claro, y nosotros necesitábamos cubrir esta plaza pronto», declaró el primer edil del Genovés, que no cerraba la puerta a ampliar la agrupación de municipios en caso que la Mancomunitat de la Costera no asuma esa figura.