Medi Ambient tramita dos expedientes por los vertidos de la firma textil

La Conselleria de Medi Ambient está tramitando en la actualidad dos expedientes centrados en la actividad de la firma textil Bleachont SL, emplazada en el polígono industrial El Pla de Ontinyent. En los últimos meses, los vertidos en la depuradora de esta empresa han ocasionado molestias continuas a los residentes de zonas cercanas por la persistencia de malos olores generados desde sus instalaciones.

El ayuntamiento de Ontinyent envió el pasado mes de junio una notificación oficial al departamento autonómico dirigido por Mireia Mollà solicitando que tomara cartas en el asunto. En la misiva se destacaban «las molestias que denuncia el vecindario próximo a la actividad».

Ayer, fuentes de la conselleria confirmaron a Levante-EMV que en la actualidad se encuentran sobre la mesa dos sumarios relacionados con esta problemática. Por un lado, se ha iniciado un peritaje sobre la afección ambiental —malos olores— ocasionada en el entorno. A su vez, también se están analizado los vertidos en la balsa de la depuradora.

En ambos casos, los técnicos de Medi Ambient han tenido en cuenta los informes realizados por los trabajadores municipales, que han protagonizado diferentes visitas a las instalaciones de la mercantil implicada.

Desde la conselleria también expusieron que sus intenciones pasan porque la tramitación de los dos expedientes se finiquite pronto: «La resolución llegará en las próximas semanas, pero aún no podemos detallar cuándo».

Las quejas sobre la afección ambiental de la actividad realizada en la firma textil se han sucedido durante los últimos meses. Fuentes de la empresa atendieron ayer a este periódico y explicaron que «somos conscientes de lo que ocurre y estamos intentando dar una solución a los problemas».

«Ajustar» la instalación

Desde Bleachont confirmaron que la actividad en sus instalaciones ha estado paralizada durante todo el mes de agosto, intervalo temporal que han aprovechado para la limpieza de la depuradora: «Lo cierto es que hemos vuelto a arrancar ahora, después del verano, y es cierto que hay que ajustar la depuradora. En esta época del año siempre hemos hecho el mantenimiento general y puede ser que algún día se hayan descontrolado los malos olores por los ajustes, pero no se puede decir que sean problemas continuos en el tiempo».

«Somos conscientes de que esta situación crea molestias, pero también es cierto que es algo que es compartido en todas las instalaciones de este tipo», apuntaron.

«Es desesperante»

La problemática ha afectado de forma directa a vecinos de Ontinyent que residen en barrios cercanos. La mayoría centra sus quejas en los problemas que generan los malos olores y prefieren mantener el anonimato.

Uno de los damnificados expuso que la situación sí se ha agravado en los últimos tiempos: «No es algo nuevo, pero nunca habían sido tantas las molestias. Ahora es algo desesperante. No puedo tener visitas y he de estar con las ventanas cerradas. Tengo familiares que decidieron vender su casa porque no lo podían aguantar», expuso. La situación ha llevado a un grupo de vecinos perjudicados por la afección ambiental de los residuos industriales a presentar una denuncia ante la fiscalía de Medio Ambiente, que ya investiga el asunto. A su vez, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado sus indagaciones para esclarecer lo que ocurre.