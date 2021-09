Las tres comarcas vuelven al nivel de riesgo bajo por la pandemia

El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent deja atrás definitivamente la cuarta ola de la pandemia. El balance global de las tres comarcas volvió ayer a situarse en cifras de riesgo medio según la socorrida tasa de casos activos por 100.000 habitantes, que tras la actualización de infecciones por municipios de ayer se colocaba en 78,48 puntos. El área de salud contabiliza en estos momentos 137 contagios activos, 48 menos de los que tenía a principios de semana según la estadística oficial de Sanitat. En dos semanas, la cifra de infectados por la covid-19 se ha reducido a menos de la mitad: el 1 de septiembre aún se contabilizaban 315 casos activos en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Abaida.

El descenso de contagios, no obstante, vuelve a ser muy lento en la mayoría de las localidades, como ya ocurriese en las últimas semanas de la tercera ola —si bien el nivel de restricciones actual es mucho más relajado que entonces—. La bajada registrada ayer venía empujada, mayoritariamente, por la evolución de dos localidades de la Costera. Por un lado, Vallada deja definitivamente atrás el enorme brote que sufrió antes y durante los días de las fiestas locales, que llegaron a colocar a la localidad como el pueblo con una mayor tasa de incidencia de toda la Comunitat Valenciana. En una semana, su cifra local de casos activos ha bajado de 42 a 11; ayer contabilizaba 15 menos que el pasado martes. No obstante, también registró dos fallecimientos más a causa del coronavirus, que elevan el balance municipal a once decesos desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, Moixent se queda con solo tres casos activos en todo el municipio, doce menos que los que registraba el pasado martes. La Costera, con 79 contagios, sigue como la comarca más afectada por la covid-19. Además de Vallada, también Xàtiva (32) y Canals (17) tienen más de una decena de contagios. En la Vall d’Albaida, la cifra de casos se mantiene estable: ayer registraba 53, seis menos que en la última actualización por municipios. L’Olleria (cuatro menos) y Ontinyent (tres menos) redujeron sus cifras locales, pero Aielo de Malferit, Montaverner, Fontanars dels Alforins y Albaida sumaron un nuevo caso activo a sus balances. La Canal de Navarrés, por último, se queda con solo cinco contagios en toda la comarca.