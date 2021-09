Cicatrices que quedan once años después

El lunes 6 de septiembre de 2010, sobre las diez de la noche, vecinos de Alfafara (en el Comtat) observaban los primeros reflejos en el cielo nocturno. Un cuarto de hora después, la luz ya era visible desde Ontinyent, y a las diez y media los habitantes de Agullent salían de sus casas para comprobar lo que ya parecía una cadena provocada de incendios forestales. El fuego surgió con fuerza de varios focos desde la zona del Repetidor, en la sierra de la Ombria que comparten los términos de Agullent, Ontinyent y Bocairent. Las condiciones climáticas de aquellas horas, y el surgimiento de otro incendio en Simat de la Valldigna que obligó a dispersar los recursos de extinción, se combinaron para alimentar el que fue el último gran incendio que ha vivido la Vall d’Albaida. Veinticuatro horas después ya habían sido calcinadas 2.500 hectáreas, y para el miércoles, cuando el fuego se pudo dar por controlado tras dos días de intensa lucha, la superficie quemada ascendía a las 3.500 hectáreas. Hoy, once años y once días después de la aparición de los primeros focos, la tierra de las sierras que comparten las tres poblaciones parece un tanto recuperada: la naturaleza ha puesto de su parte y el verde vuelve a reinar en el paisaje. El recuerdo, no obstante, aún está muy vivo, y no pasa un verano sin que una sirena de bomberos furtiva haga temer lo peor. No obstante, varias voces demandan que ese miedo se convierta en más implicación y prevención.