PARTICIPACIÓ

Fer front als problemes requereix d’una actitud i d’una mentalitat col·lectiva. I en el cas de Xàtiva, un dels problemes més importants fa referència a una benedicció que és, alhora, una condena: tenir un dels centres històrics més extensos del País Valencià. Una trama urbana que genera admiració en els visitants però que, alhora, pateix greus problemes de deteriorament i abandó. Circumstàncies que requereixen d’una inversió pública decidida.

Per això ha estat tan oportuna la iniciativa del col·lectiu Amics de la Costera de presentar dos projectes als pressupostos participatius de la Generalitat. Un fa referència a la necessitat de continuar la restauració del Convent de Sant Domènec, una intervenció excessivament perllongada en el temps. L’altra proposta, pel seu enfocament i sentit social, és encara més interessant: la de generar un parc públic d’habitatges joves en el centre històric.

Es tracta d’una idea doblement engrescadora i que combat diverses problemàtiques igualment importants. D’una banda, la degradació i abandonament de la trama històrica de la ciutat i l’envelliment de la població. De l’altra, la dificultat de la gent jove per accedir a un habitatge i aconseguir l’emancipació, obstacle que va de la mà d’un problema més de fons com és la contínua degradació dels sous i l’insuportable índex d’atur juvenil. Ningú pretén que siga fàcil, però la idea de dotar amb tres milions i escaig d’euros a un programa d’aquestes característiques és almenys un començament per revertir la situació. I em sembla admirable el desplegament que l’associació ha fet a través de les xarxes socials i els missatges personalitzats per aconseguir que la ciudadania hi participara. Una proposta que, passe el que passe, no hauria de desaparèixer de l’agenda dels pròxims anys. La participación no acaba en les urnes.