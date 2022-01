El Ayuntamiento de Xàtiva borra las pintadas del entorno de la Colegiata

No han durado ni 24 horas. Operarios de la firma que presta los servicios de limpieza en la vía pública en Xàtiva borraron ayer todas las pintadas realizadas con aerosol en el entorno de la Seu.

Fuentes del Consistorio confirmaron ayer que la pintura que habían utilizado los vándalos era de mala calidad: «Al ver lo que había ocurrido nos pusimos en contacto con la firma para ver las posibilidad de actuación. Primero se actuó en los bancos de piedra que no son elementos protegidos. Al ver que la pintura se podía eliminar con facilidad también se borraron las marcas, nombres y dibujos que los autores dejaron en una pared y en dos fuentes protegidas», expusieron.

Uno de los escenarios estudiados en sede municipal fue la necesidad de ponerse en contacto con una firma especializada en el caso de que las pintadas fueran más difíciles de borrar. Sin embargo, el ayuntamiento no ha tenido que realizar ningún movimiento al respecto. Todo apunta a una gamberrada que ensució una parte del casco histórico del municipio setabense.

Fuentes del consistorio confirmaron ayer que será la Dirección General de Patrimonio quién decidirá si se adoptan medidas legales. Una de las posibilidades es el estudio de las grabaciones captadas por las cámaras instaladas con motivo de la exposición «l’entrellat del cor» de Rafael Armengol. Sin embargo, todo apunta a que los elementos de vigilancia no graban ninguno de los lugares donde se escenificaron las pintadas, por lo que las fuentes consultadas no son muy optimistas respecto a la recogida de imágenes que permitan identificar a los responsables. No es la primera vez que ocurre una situación así.