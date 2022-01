Rechazan indemnizar a la constructora por el retraso del hospital de Ontinyent

Las obras se adjudicaron en 2019 por 30,6 millones de euros con un plazo de ejecución de 36 meses, pero el confinamiento obligatorio de 2020 y los cambios introducidos por la Conselleria de Sanidad en el proyecto inicial han alterado la hoja de ruta y han alargado la materialización de los trabajos. El 3 de diciembre de 2020, la empresa constructora del nuevo hospital de Ontinyent, OHL, SA, reclamó ser indemnizada por daños y perjuicios con la cantidad de 56.000 euros apoyándose en la «imposibilidad de ejecutar las obras en los términos establecidos en el contrato» por causas ajenas a su actividad.

La firma exigió su derecho a percibir una compensación económica por una serie de sobrecostes asumidos a raíz de las modificaciones surgidas durante la ejecución. Un año después, sin embargo, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJCV) ha respaldado la decisión de la Generalitat de tumbar la inmensa mayoría de los gastos solicitados por la mercantil. La Dirección General de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura de la Conselleria de Sanidad emitió en febrero de 2021 un primer informe desfavorable respecto a la propuesta de indemnización de OHL, que incluía desembolsos relacionados con los costes salariales, los gastos de mantenimiento de la garantía y de conservación y alquiler de la maquinaria, así como de las partidas invertidas en instalaciones y equipos y en los seguros de la obra.

En el trámite posterior de audiencia, la constructora formuló alegaciones y presentó documentación complementaria. En marzo, otro informe del mismo departamento autonómico abrió la puerta finalmente a reconocerle a la firma el pago de 2.550 euros correspondientes a los gastos salariales durante el breve periodo en el que los trabajos estuvieron completamente suspendidos, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, cuando el Gobierno obligó a quedarse en casa a los trabajadores de servicios no esenciales. Ese parecer fue confirmado más adelante por Sanidad, que redujo así un 95% la cuantía de la compensación económica solicitada por la contratista al entender que el resto de los sobrecostes o no estaban debidamente justificados o no se circunscribían al periodo indemnizable enmarcado entre el 30 de marzo y el 18 de abril ,como consecuencia de las medidas extraordinarias de confinamiento para luchar contra la pandemia.

Gastos de personal no autorizado

Según la conselleria, la adjudicataria del hospital incluyó en su reclamación gastos que no correspondían al personal autorizado en las obras. Por otra parte, los costes de la garantía se referían a toda la actividad de la contratista y no a la actuación contratada para construir el hospital. Tampoco se acreditaron los gastos de alquileres y los costes de mantenimiento. La empresa aportó facturas que no correspondían al hospital de Ontinyent, junto con otros recibos que no entraban dentro del periodo susceptible de indemnización. En julio de 2021, OHL aceptó el modificado al alza del proyecto, pero se reservó el derecho a exigir en instancias judiciales los daños y perjuicios que puedan derivarse de la ampliación de los plazos de ejecución, del incremento de la garantía en 326.136 euros y de los posibles sobrecostes originados.