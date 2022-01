Los contagios siguen al alza aunque la pandemia se contrae en las 3 comarcas

Nuevo pico de contagios covid en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, con 1.244 infecciones nuevas que elevan a 8.389 las personas con el virus. La actualización de Sanitat de ayer muestra que la ola de contagios sigue al alza en el territorio, aunque los datos que maneja el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, más actualizados, apuntan un retroceso de la incidencia. El área sanitaria revela una disminución en un 5% de la incidencia a 7 días en la tercera semana de enero y apunta que en la mayoría de municipios de las tres comarcas la incidencia en esa tercera semana se contrae respecto a la segunda de este mes.

Con los datos de Sanitat de ayer, la Vall d’Albaida sigue liderando el incremento de casos y el número de positivos. Los 649 nuevos de ayer elevan a 4.084 los vecinos de la comarca con el virus activo. Ontinyent es el municipio de las tres comarcas que registra, de nuevo, el mayor aumento, con 294 infecciones más y rebasa los 1.500 (1.505). Sobresalen también los 425 contagios de l’Olleria, 43 más que el viernes: los 421 de Albaida, donde crecen en 46; mientras que Benigànim aumenta en 60 los positivos y totaliza 376. En Aielo de Malferit hay 171 casos activos (+19); en Bocairent son 153 (+24); Castelló de Rugat totaliza 179, uno más que el viernes; Llutxent también incorpora uno más, 128 ahora; y en Quatretonda son 170, 47 más que la anterior actualización.

La Costera incorpora 528 positivos nuevos que elevan la cifra a 3.590, destacando los 153 que suma Xàtiva, que supera los 1.400 (1.410). Canals también mantiene disparado el ritmo de contagios y los 162 nuevos dejan en 769 los positivos en la localidad. L’Alcúdia de Crespins suma 53 positivos, rebasando los 300 ahora; en Moixent hay tres más, 208; y más de un centenar de casos activos registran la Llosa de Ranes, 194 (+31); el Genovés, 147 (+28); la Font de la Figuera, 135 (+23); y Vallada, 126 (+29).

La Canal de Navarrés también incrementa los casos, aunque en menor medida, y los 67 casos nuevos dejan en 715 los activos. Enguera tiene 11 positivos más, 164 en total, y el mayor incremento de contagios se produce en Navarrés, con una treintena más y 172 ahora. Anna detecta una veintena de infecciones que elevan los positivos a 166; en Bolbaite son 50 (+3); Bicorp suma 5 (15); y Quesa ocho más, 44 en total. Por su parte, Chella reduce en ocho los positivos hasta los 104 y Millares queda libre del virus al desactivar el positivo que tenía. En el lado contrario están Carrícola, Estubeny y Terrateig, donde reaparece el virus con 3, 2 y 1 caso, respectivamente.

Más incidencia en no vacunados

El Departament Xàtiva-Ontinyent apunta que la confirmación de tests de antígenos en farmacias y laboratorios han motivado una variación al alza en los casos detectados en las primera semanas del año. El área sanitaria también advierte de la mayor incidencia de contagios y hospitalización en los no vacunados o con la pauta incompleta. Así, en la tercera semana de enero, la pasada, los no vacunados o sin alguna dosis, presentaban una incidencia un 60% superior, con 3.479 casos por 100.000 habitantes, frente a los 2.208 de los vacunados. En hospitalización, los no vacunados tienen un 350% más de probabilidad que los vacunados. Así, la vacunación inoculada la pasada semana evitó 2.037 casos, de haber tenido la misma incidencia que los no vacunados; mientras que se han evitado 155 hospitalizaciones.