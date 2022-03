Una familia lega a Xàtiva dos retratos del pintor Vicente Giner

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva aceptó el pasado lunes la donación de dos retratos realizados por el pintor Vicente Giner a finales de los años 60 tras recibir el encargo de una familia de la localidad.

Los protagonistas de las piezas son Conxa Arnau Martí y Rafael García Ramón, un matrimonio de la localidad muy conocido. Las piezas forman parte de la herencia recibida por sus tres hijas, que acordaron donarlas conjuntamente para que formaran parte de las colecciones municipales.

Ángela García es la más pequeña de las tres. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que sus progenitores eran amantes del arte y de la ciudad: «Mi padre fue durante muchos años un comerciante muy conocido en Xàtiva, al que apodaron Ragara por las iniciales de su nombre y sus apellidos. Nos contó que Giner se puso en contacto con él para retratarlo y él le dijo que sí, pero con la condición de que fuera un encargo y de que también pintara un cuadro de su mujer».

Carabinas

«Al final pagó por los dos cuadros, pero no sabemos la cantidad. Yo no había nacido aún, pero mis hermanas me cuentan que acompañaban a mi madre al estudio de Giner en las llamadas ‘casa baratas’ para que no fuera sola, ya que en esa época no estaba bien visto que una mujer fuera sin compañía a la casa-estudio de un pintor... eran como las carabinas», apuntó ayer Ángela García.

La donante también comentó que las piezas siempre han estado colgadas en el comedor de la casa familiar: «Son parte de una herencia y las tres hermanas nos pusimos de acuerdo para cederlas al ayuntamiento, ya que no queríamos separar los cuadros, queremos que estén juntos, como han permanecido siempre».

De hecho, Ángela García comentó que no es la primera vez que su familia lega una pieza para que forme parte de las colecciones municipales, ya que hace años su abuelo hizo lo mismo con una «macravilla», una pieza de mármol que ha sido expuesta en varias ocasiones.

Presentación oficial

La donación de los cuadros ha sido aceptada en sede municipal, pero los retratos aún no han llegado las instalaciones del consistorio. Desde el departamento municipal de Culura confirmaron que tienen pendiente una presentación oficial, que tendrá lugar una vez reciban las piezas: «El Museo de Bellas Artes tiene el 100 % de sus paredes cubiertas y para exponerlas de forma permanente habría que retirar otros cuadros. Lo que está claro es que formarán parte de la colección del ayuntamiento y podrían utilizarse en caso de coordinar una exposición monográfica de Vicente Giner, del que ya tenemos otras obras».

Alguna voces consultadas expusieron ayer que fijar un precio de las piezas donadas en caso de se hubieran vendido es difícil: «Lo que está claro es que Giner en esa época era un pintor de prestigio, tenía una magnífica técnica y un gran éxito comercial. Son retratos de una gran calidad, de eso no hay dudas».

Vicente Giner falleció el 20 de octubre del año pasado a los 88 años de edad, tras toda una vida artística ligada con la capital de la Costera, donde residió durante muchos años. Llegó a ser copista de Museo del Prado y retrató al Rey emérito, entre otras figuras.