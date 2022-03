Xàtiva buscará a los fusilados enterrados en el cementerio

Han pasado más de 80 años y los restos de decenas de fusilados en Xàtiva al acabar la Guerra Civil continúan oficialmente en paradero desconocido. La unión de una segunda generación de familiares movidos por la esperanza de encontrar a aquellos ascendientes a los que sus padresnunca pudieron localizar ha cristalizado en el inicio de un proceso de búsqueda formal que se va a centrar en el cementerio municipal de la capital de la Costera.

Allí se trasladaron los cadáveres de los 24 represaliados que entre mayo y octubre de 1939 se cree que encontraron el final de sus días en la finca de la Casa Blanca, ubicada a medio caballo entre Xàtiva y Novetlè. Nunca hubo constancia escrita del lugar exacto donde se les dio sepultura, según los historiadores. También allí descansarían los cuerpos de otros republicanos fusilados en otros puntos de la localidad como la Cova Negra. En un lugar aún por confirmar del camposanto, igualmente, estarían también enterrados los asesinados en el bombardeo de la Aviación Legionaria italiana sobre la estación de Xàtiva que no pudieron ser identificados en su momento.

Como hizo con las tres asociaciones de familiares de víctimas enterradas en el gran paredón de Paterna, el ayuntamiento ha ofrecido su respaldo al nuevo colectivo constituido en el camino hacia la localización del lugar del cementerio de Xàtiva en el que podrían estar sepultados los fusilados. De momento, la regidora de Cultura y Memoria Histórica, Raquel Caballero, confirma que se está tratando de encontrar a más familiares e investigando la ubicación de esa fosa, con vistas a acogerse a las líneas de subvención existentes para costear los trabajos de geolocalización que se tengan que desplegar. «Por la documentación sabemos más o menos en qué parte del cementerio están los restos, aunque no el lugar exacto o si estarán debajo de casetas... Estábamos esperando que se constituyera la asociación para iniciar la búsqueda», subraya la edil.

Los familiares ya están recogiendo las muestras de ADN que servirán para identificar los restos en caso de que se proceda a la exhumación, puesto que algunos son muy mayores y los trámites y procedimientos van muy lentos. De la última reunión entre el consistorio y los colectivos de descendientes de las víctimas surgió la propuesta de hacer un llamamiento público extensivo a todas las poblaciones de la Costera para buscar a más familiares de represaliados enterrados en Xàtiva o Paterna y para que cualquier vecino con relación o información sobre los fusilados o su paradero pueda aportarla de manera anónima a través del archivo municipal o del correo memoriahistorica@xativa.es. La regidora ha difundido un listado que cifra en 57 los vecinos de Xàtiva cuyos cuerpos tratan de localizarse.

Una deuda pendiente

«Estamos hablando de familias de segundas generaciones, gente que a lo mejor no tuvo hijos, eran hijos únicos o se fueron a otros pueblos, por lo que a veces es muy difícil seguir la pista», subraya Caballero. Los familiares han manifestado que harán «todo lo posible» para no perder la esperanza de poder recuperar a sus seres queridos. «Es un dolor que va pasando de una generación a otra. Ellos son los nietos y comentan que sus padres murieron con ese deseo de poder saber qué fue de sus padres o de sus hermanos. Tienen esa deuda pendiente: conseguir lo que sus padres no pudieron, dar dignidad a sus familiares y al menos poder decir que saben dónde están», profundiza la regidora.

Sobre la fosa en la que supuestamente habría enterradas personas asesinadas en el bombardeo de 1939, su ubicación tampoco está clara. «Nadie sabe dónde exactamente. Por el boca oreja sabemos un punto en el que podría estar, pero hay que pedir un proyecto y comprobarlo con la geolocalización», señala Caballero. En Paterna, el ayuntamiento ayudó para practicar exhumaciones en tres fosas: la 126 se abrió en diciembre, en la 22 se están practicando las identificaciones y la 96 está a las puertas de comenzar a exhumarse.

Proyectan un espacio de memoria cerca de la Casa Blanca

Xàtiva proyecta la creación de un espacio de memoria que estará dedicado a las víctimas y los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura en la ciudad. La propuesta ha sido impulsada por los colectivos de familiares de víctimas que ya han solicitado la subvención correspondiente a la Diputación de València. El espacio contará con una escultura que ha sido encargada a la artista Inmaculada Abarca y, según ha podido saber este diario, se ubicará en un parque próximo a la Casa Blanca, la antigua finca entre Xàtiva y Novetlè en la que fueron fusilados más de una veintena de setabenses acusados de promover la represión revolucionaria de 1936.

La regidora de Memoria Histórica, Raquel Caballero, también señala que se contempla instalar otro punto de recuerdo a las víctimas en el propio cementerio municipal de Xàtiva, como los que hay dedicados a los deportados a los campos nazis y a los asesinados del bombardeo.