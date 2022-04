Un Olímpic que lucha por la permanencia recibe a un Acero que mira a la promoción

El entrenador del Olímpic, Berna Ballester, invita a “pensar en positivo” ante la complicada situación del equipo de Xàtiva en la clasificación y ante el importante partido de este sábado, a las 18:30 horas, cuando recibirá en la Murta al Acero, que lucha por clasificarse para disputar la Promoción de Ascenso a la Segunda RFEF. También ha reconocido el técnico que tiene “ganas” de que llegue el partido, en el que Tendillo es baja por lesión, una lesión menos grave de lo que se pensaba en un principio, y Leomar por sanción. Por contra, regresa Moscardó.

No ha sido fácil gestionar la derrota del otro día, “hay jugadores en el vestuario que entienden esta situación y vamos a intentar ganar salir de ella”. Pese a los últimos resultados, el Olímpic sigue dependiendo de sí mismo para conseguir la permanencia aunque hay aficionados, a través de redes sociales, que consideran bueno un descenso para provocar un cambio de gestión en el club. “Es algo que me genera frustración y malestar. Todos queremos el bien del Olímpic. Las opiniones negativas no ayudan y más si se tiene en cuenta que quedan 15 puntos por disputar. Crean inestabilidad. Lo que tenemos que hacer es apoyar al equipo y cuando acabe la temporada ya analizaremos la temporada. En ocasiones no se tiene toda la información. Crea impotencia”, ha declarado Ballester.

El rival está “de dulce”. “Están haciendo una temporada excepcional, pero nosotros no pensamos en eso, sino que en casa siempre hemos dado la cara, y que los resultados van cambiar”, afirma el técnico. En el banquillo visitante estará el exjugador del Olímpic Jandro.

El club setabense ha decidido mantener, por tercer partido consecutivo, que puedan acceder de manera gratuita los menores de 24 años de Xàtiva o poblaciones vecinas, y los padres de jugadores de la Academia, y además el socio/a puede llevar un/a acompañante de forma gratuita.

Semana de tres partidos, ya que el miércoles próximo el Olímpic jugará ante el Hércules B y en el fin de semana de Pascua, de nuevo en la Murta, ante el Recambios Colón. Berna Ballester es consciente de que el desenlace de la temporada se decidirá en estos siete días.