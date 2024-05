La falta de personal en l’àrea Xàtiva-Ontinyent deixa demores de fins a dos anys per a una ecografia

La secció sindical de CCOO en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha denunciat, en un escrit que ha remés a la Direcció, la falta de personal facultatiu especialista en radiodiagnòstic, que està provocant retards en les proves diagnòstiques i els informes corresponents. En el cas de les ecografies, l’espera s’eleva fins als dos anys, mentres que hi ha demores de 8 mesos per a un TAC i 6 per a una ressonància magnètica.

A més, segons CCOO, en este departament s’han deixat de practicar els autoconcerts (hores extra per a reduir llistes d’espera), ja que la Conselleria de Sanitat ha imposat un nou sistema de mòduls de reforç per a reduir la demora assistencial que comporta una disminució del pressupost de dos milions d’euros i una reducció del temps d’assistència a la ciutadania. Els i les professionals no donen suport a esta nova regulació, la qual cosa afavorix encara més la fugida al sector privat i a altres territoris i incrementa les llistes d’espera, exposen des de CCOO.

El retard en proves diagnòstiques pot tindre diverses conseqüències negatives per als pacients, com l’empitjorament de la salut, complicacions addicionals o fins i tot un pitjor pronòstic. Així mateix, la demora pot generar ansietat i estrés en la persona usuària, així com dificultats en la gestió de la seua malaltia, expliquen des de CCOO.

Augment de la càrrega de treball

Especialistes d’oncologia, urologia o cirurgia s’enfronten a dificultats en la presa de decisions i a un augment de la càrrega de treball que al final té impacte en la relació i la confiança entre el personal mèdic i els pacients, insistixen fonts sindicals. De fet, en els servicis citats les persones usuàries es veuen obligades a tornar a la consulta fins a tres ocasions per a comprovar si ja estan les seues proves o informes, la qual cosa incrementa encara més les llistes d’espera.

CCOO reclama a la Direcció del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent que realitze contractacions de manera urgent perquè es puguen fer les proves de radiodiagnòstic i que el personal puga treballar amb totes les garanties. Així, sol·liciten també a la Conselleria de Sanitat que adopte les mesures estructurals necessàries per al reforç dels recursos humans en este departament de salut perquè els pacients siguen atesos amb la qualitat que mereixen, que hauria de ser la mateixa, independentment del territori on visquen.

Este diari va sol·licitar fer una entrevista al gerent del departament de salut per a abordar esta qüestió i altres, però la petició va ser declinada després de passar pel filtre de la Conselleria.

